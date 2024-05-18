Погода в Украине на завтра, 19 мая, от Наталки Диденко

Мужчина с зонтом под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 19 мая, будет теплой. Однако в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 19 мая

По словам Диденко, температура воздуха завтра повысится до +20...+24 °С. Местами возможны кратковременные дожди с грозами. Однако осадков не будет в южной части страны.

Народный синоптик добавила, что в Украину идет потепление.

Пост Диденко. Фото: скриншот

В то же время кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что в западных областях переменная облачность, без осадков. По его словам, только в Карпатском регионе днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днем +20...+25 °С.

Прогноз погоды в Украине на 19 мая. Фото: Meteoprog

В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, а днем +20…+25 °С.

Прогноз температуры воздуха 19 мая 09:00. Фото: Meteopost

В центральных — без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +19…+24 °С.

По словам Кибальчича, в южной части и Крыму преимущественно без осадков, лишь утром и днем в Приазовье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +19…+24 °С.

Прогноз температуры воздуха 19 мая в 15:00. Фото: Meteopost

А в восточных областях кое-где пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +18…+23 °С.

Прогноз температуры воздуха 19 мая в 21:00. Фото: Meteopost

Погода в Киеве 19 мая

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер переменных направлений, 2-3 м/с. Температура ночью +10...+12°С, днем +19...+21°С.

Напомним, в Укргидрометцентре сообщали, что погода в Украине завтра, 19 мая, будет с переменной облачностью. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Однако температура воздуха порадует украинцев.

Также мы сообщали о том, что в некоторых областях Украины в ближайшие дни ожидается пожарная опасность.