Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Теплая погода с неожиданностью — народный синоптик Диденко дала прогноз на завтра arrow

Теплая погода с неожиданностью — народный синоптик Диденко дала прогноз на завтра

18 мая 2024 22:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра, 19 мая, от Наталки Диденко
Мужчина с зонтом под дождем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 19 мая, будет теплой. Однако в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 19 мая

По словам Диденко, температура воздуха завтра повысится до +20...+24 °С. Местами возможны кратковременные дожди с грозами. Однако осадков не будет в южной части страны.

Народный синоптик добавила, что в Украину идет потепление.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

В то же время кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что в западных областях переменная облачность, без осадков. По его словам, только в Карпатском регионе днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 °С, днем +20...+25 °С.

Прогноз погоды в Украине на 19 мая.
Прогноз погоды в Украине на 19 мая. Фото: Meteoprog

В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, а днем +20…+25 °С.

Прогноз погоды в Украине на завтра
Прогноз температуры воздуха 19 мая 09:00. Фото: Meteopost

В центральных — без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +19…+24 °С.

По словам Кибальчича, в южной части и Крыму преимущественно без осадков, лишь утром и днем в Приазовье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +19…+24 °С.

Погода в Украине 19 мая
Прогноз температуры воздуха 19 мая в 15:00. Фото: Meteopost

А в восточных областях кое-где пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +18…+23 °С.

Погода в Украине в воскресенье
Прогноз температуры воздуха 19 мая в 21:00. Фото: Meteopost

Погода в Киеве 19 мая

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер переменных направлений, 2-3 м/с. Температура ночью +10...+12°С, днем +19...+21°С.

Напомним, в Укргидрометцентре сообщали, что погода в Украине завтра, 19 мая, будет с переменной облачностью. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Однако температура воздуха порадует украинцев.

Также мы сообщали о том, что в некоторых областях Украины в ближайшие дни ожидается пожарная опасность.

погода
украинцы
Солнце
непогода
Украина
весна
Наталка Диденко
синоптик
дождь
прогноз погоды
осадки
погода в Украине
ветер
жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников