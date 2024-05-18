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Тепла погода з несподіванкою — народний синоптик Діденко дала прогноз на завтра

18 травня 2024 22:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на завтра, 19 травня, від Наталки Діденко
Чоловік з парасолькою під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 19 травня, буде теплою. Однак у деяких областях очікуються короткочасні дощі, а також грози.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 19 травня

За словами Діденко, температура повітря завтра підвищиться до +20...+24 °С. Місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Однак опадів не буде у південній частині країни.

Народний синоптик додала, що в Україну йде потепління.

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Допис Діденко. Фото: скриншот 

Водночас кандидат географічних наук та метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що у західних областях мінлива хмарність, без опадів. За його словами, лише у Карпатському регіоні вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 °С, вдень +20...+25 °С.

Прогноз погоди в Україні на 19 травня
Прогноз погоди в Україні на 19 травня. Фото: Meteoprog

У північних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, а вдень +20…+25 °С.

Прогноз погоди в Україні на завтра
Прогноз температури повітря 19 травня 09:00. Фото: Meteopost

У центральних — без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +19…+24 °С.

За словами Кібальчича, у південній частині та у Криму переважно без опадів, лише вранці та вдень у Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +19…+24 °С.

Погода в Україні 19 травня
Прогноз температури повітря 19 травня 15:00. Фото: Meteopost

А у східних областях подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +18…+23 °С.

Погода в Україні у неділю
Прогноз температури повітря 19 травня 21:00. Фото: Meteopost

Погода в Києві 19 травня

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не буде. Вітер змінних напрямків, 2-3 м/с. Температура вночі +10...+12 °С, вдень +19...+21 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомляли, що погода в Україні завтра, 19 травня, буде з мінливою хмарністю. У деяких областях очікуються дощі та грози. Однак температура повітря порадує українців.

Також ми повідомляли про те, що в деяких областях України найближчими днями очікується пожежна небезпека.

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