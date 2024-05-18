Прогноз погоди в Україні на завтра, 19 травня, від Укргідрометцентру

В Україні буде грозова буря зі зливами — синоптики перелічили регіони, де завтра негода
Погода в Україні завтра, 19 травня, буде з мінливою хмарністю. У деяких областях очікуються дощі та грози. Однак температура повітря порадує українців.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 19 травня
Синоптики зазначили, що опади очікуються на Лівобережжі та у західних областях. Місцями будуть короткочасні дощі та грози.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі +7...+12 °С, а вдень +19...+24 °С. У Карпатах вночі +3...+8 °С, вдень +13...+18 °С.
Погода по Київській області 19 травня
У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +7...12 °С, вдень +19...24 °С;
- у Києві вночі +10...+12 °С, вдень +22...+24 °С.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що цими вихідними в Україні не обійдеться без дощів. Зокрема, у неділю дощитиме по всій території України, крім південних областей.
Також ми повідомляли про те, що в деяких областях України найближчими днями очікується пожежна небезпека.
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