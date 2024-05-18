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В Україні буде грозова буря зі зливами — синоптики перелічили регіони, де завтра негода

18 травня 2024 18:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 19 травня, від Укргідрометцентру
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 19 травня, буде з мінливою хмарністю. У деяких областях очікуються дощі та грози. Однак температура повітря порадує українців.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 19 травня

Синоптики зазначили, що опади очікуються на Лівобережжі та у західних областях. Місцями будуть короткочасні дощі та грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі +7...+12 °С, а вдень +19...+24 °С. У Карпатах вночі +3...+8 °С, вдень +13...+18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 19 травня
Прогноз погоди в Україні на 19 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 19 травня

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. 

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі +7...12 °С, вдень +19...24 °С;
  • у Києві вночі +10...+12 °С, вдень +22...+24 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що цими вихідними в Україні не обійдеться без дощів. Зокрема, у неділю дощитиме по всій території України, крім південних областей.

Також ми повідомляли про те, що в деяких областях України найближчими днями очікується пожежна небезпека.

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