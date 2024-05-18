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В Украине будет грозовая буря с ливнями — синоптики перечислили регионы, где завтра непогода

18 мая 2024 18:32
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 19 мая, от Укргидрометцентра
Женщина в дождь. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 19 мая, будет с переменной облачностью. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Однако температура воздуха порадует украинцев.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 19 мая

Синоптики отметили, что осадки ожидаются на Левобережье и в западных областях. Местами будут кратковременные дожди и грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +7...+12 °С, а днем +19...+24 °С. В Карпатах ночью +3...+8 °С, днем +13...+18 °С.

Прогноз погоды в Украине на 19 мая.
Прогноз погоды в Украине на 19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 19 мая

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +7...12 °С, днем +19...24 °С;
  • в Киеве ночью +10...+12 °С, днем +22...+24 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что в эти выходные в Украине не обойдется без дождей. В частности, в воскресенье будет дождь по всей территории Украины, кроме южных областей.

Также мы сообщали о том, что в некоторых областях Украины в ближайшие дни ожидается пожарная опасность.

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