Прогноз погоды в Украине на завтра, 19 мая, от Укргидрометцентра

Женщина в дождь. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 19 мая, будет с переменной облачностью. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Однако температура воздуха порадует украинцев.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 19 мая

Синоптики отметили, что осадки ожидаются на Левобережье и в западных областях. Местами будут кратковременные дожди и грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +7...+12 °С, а днем +19...+24 °С. В Карпатах ночью +3...+8 °С, днем +13...+18 °С.

Прогноз погоды в Украине на 19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 19 мая

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +7...12 °С, днем +19...24 °С;

в Киеве ночью +10...+12 °С, днем +22...+24 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что в эти выходные в Украине не обойдется без дождей. В частности, в воскресенье будет дождь по всей территории Украины, кроме южных областей.

Также мы сообщали о том, что в некоторых областях Украины в ближайшие дни ожидается пожарная опасность.