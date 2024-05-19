Погода в Украине в воскресенье, 19 мая — прогноз от синоптиков

Девушка под дождем. Фото иллюстративное: istockphoto.com

Погода в Украине в воскресенье, 19 мая, будет переменно облачной. Кратковременные дожди и грозы будут только днем на Левобережье и в западных областях. На остальной территории без осадков.

Об этом 18 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью +7...+12 °С, днем +19 °С до +24 °С. В Карпатах ночью около +3...+8 °С, а днем +13...+18 °С.

В Киевской области температура ночью будет +7...+12 °С, а днем +19...+24 °С. В Киеве ночью будет +10...+12 °С, а днем +22...+24 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Предупреждение о гидрологической опасности

Карта "Гидрологическая опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

Продолжится постепенное снижение уровней воды с удержанием их на высоких отметках: на Десне — затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах (I уровень опасности — желтый), Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) — затопление заводи с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый). В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук, в результате достижения паводковой волны с зарубежного участка будет продолжаться повышение уровней воды на 0,1-0,3 метра над текущими уровнями с удержанием затопления пониженных речных территорий в Одесском районе Одесской области (I уровень опасности — желтый). В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о пожарной опасности Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

По всей территории Украины, кроме Крыма, Закарпатской, Херсонской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в воскресенье, 19 мая, в Украине ожидается теплая погода, до +20...+24 °С. Местами кратковременные дожди, вероятно, с грозами, однако в южной части страны осадков не будет.

Напомним, синоптики рассказали, в каких областях Украины в воскресенье, 19 мая, будет грозовая буря со ливнями. По их прогнозам, дождь будет на Левобережье и в западных областях.

Ранее мы сообщали о том, что в выходные, 18 и 19 мая, в некоторых регионах Украины будет бушевать непогода с кратковременными дождями и грозами.