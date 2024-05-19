Погода в Україні у неділю, 19 травня — прогноз від синоптиків

Дівчина під дощем. Фото ілюстративне: istockphoto.com

Погода в Україні в неділю, 19 травня, буде мінливо хмарною. Короткочасні дощі та грози будуть лише вдень на Лівобережжі та в західних областях. На решті території без опадів.

Про це 18 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі +7...+12 °С, удень +19 °С до +24 °С. У Карпатах уночі близько +3...+8 °С, а вдень +13...+18 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +7...+12 °С, а вдень +19...+24 °С. У Києві вночі буде +10...+12 °С, а вдень +22...+24 °С. Буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Попередження про гідрологічну небезпеку

Карта "Гідрологічна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

Триватиме поступове зниження рівнів води з утриманням їх на високих відмітках: на Десні — затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки — жовтий), Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) —затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

У пониззi Днiстра та на його рукавi Турунчук, внаслiдок добiгання паводкової хвилi з зарубiжної дiлянки триватиме пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,3 метра над поточними рiвнями з утриманням затоплення понижених прирiчкових територiй в Одеському районi Одеської областi (І рiвень небезпеки — жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий). Попередження про пожежну небезпеку Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

На всій території України, крім Криму, Закарпатської, Херсонської, Кіровоградської, Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, у неділю, 19 травня, в Україні очікується тепла погода, до +20...+24 °С. Місцями короткочасні дощі, можливо, із грозами, однак у південній частині країни опадів не буде.

Нагадаємо, синоптики розповіли, в яких областях України в неділю, 19 травня, буде грозова буря зі зливами. За їхніми прогнозами, дощитиме на Лівобережжі та в західних областях.

Раніше ми повідомляли про те, що протягом вихідних, 18 та 19 травня, у деяких регіонах України вируватиме негода з короткочасними дощами та грозами.