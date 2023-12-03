Погода в Украине завтра, 4 декабря — прогноз погоды от Натальи Диденко.

Снег на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

В Украине завтра, 4 декабря, ожидается усиление морозов до -5...-10°C. Такие погодные условия обусловлены новым антициклоном, способствующим охлаждению воздуха.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 4 декабря

Отмечается, что в ближайшую ночь мороз окрепнет, а температура воздуха будет -5...-10°C, на севере и западе местами -12...-14°C.

В то же время в течение дня в Украине ожидается -4...+1°C, на юге +2...+6°C.

Синоптикиня Диденко уточняет, что вероятность осадков завтра низкая, потому что в Украину придет антициклон Dunja.

Погода в Киеве 14 декабря

Погода в Киеве в понедельник, 14 декабря, ожидается сухая и морозная. Ночью -5...-8°C, днем -1...-3°C. Будет скользко.

Прогноз погоды на 4 декабря

Скриншот поста Диденко

Напомним, что, по данным Укргидрометцентра, в Украине 4 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов осадков не ожидается, однако все же в одной из областей будет идти снег.

Также мы писали, что завтра в Одессе будет пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Ночью ожидается дождь. Днем порывы ветра будут достигать 6-11 м/с. Температура морской воды +8…+9°C.