Погода в Украине завтра, 4 декабря — прогноз погоды от Натальи Диденко.

Неделя начнется с антициклона — Диденко рассказала, какие регионы скуют сильные морозы
В Украине завтра, 4 декабря, ожидается усиление морозов до -5...-10°C. Такие погодные условия обусловлены новым антициклоном, способствующим охлаждению воздуха.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 4 декабря
Отмечается, что в ближайшую ночь мороз окрепнет, а температура воздуха будет -5...-10°C, на севере и западе местами -12...-14°C.
В то же время в течение дня в Украине ожидается -4...+1°C, на юге +2...+6°C.
Синоптикиня Диденко уточняет, что вероятность осадков завтра низкая, потому что в Украину придет антициклон Dunja.
Погода в Киеве 14 декабря
Погода в Киеве в понедельник, 14 декабря, ожидается сухая и морозная. Ночью -5...-8°C, днем -1...-3°C. Будет скользко.
Напомним, что, по данным Укргидрометцентра, в Украине 4 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов осадков не ожидается, однако все же в одной из областей будет идти снег.
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