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Народний синоптик Діденко розповіла, які регіони завтра скують сильні морози

3 грудня 2023 21:07
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні завтра, 4 грудня — прогноз погоди від Наталки Діденко
Морозна погода. Фото: sinoptik.ua
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Людмила Войтюк
Редактор

В Україні завтра, 4 грудня, очікується посилення морозів до -5...-10°C. Такі погодні умови обумовлені новим антициклоном, що сприятимуть вихолодженню повітря.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 4 грудня

Зазначається, що протягом найближчої ночі мороз зміцніє, а температура повітря становитиме -5...-10°C, на півночі та заході місцями -12...-14°C.

Водночас протягом дня в Україні очікується -4..+1°C, на півдні +2...+6°C.

Синоптикиня Діденко уточнює, що ймовірність опадів завтра — низька, бо в Україну прийде антициклон Dunja.

Погода в Києві 14 грудня

Погода у Києві в понеділок, 14 грудня, очікується суха та морозна. Вночі прогнозують -5...-8°C, вдень -1...-3°C. Буде слизько.

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Прогноз погоди на 4 грудня
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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, що за даними Укргідрометцентру, в Україні 4 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. В більшості регіонах опадів не передбачається, проте все ж в одній з областей буде йти сніг.

Також ми писали, що завтра в Одесі зберігатиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі місцями можливі опади. Вдень пориви вітру сягатимуть 6-11 м/с. Температура морської води +8…+ 9°C.

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