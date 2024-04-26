Циклон отступает — в Укргидрометцентре спрогнозировали, где завтра будет жаркая погода

Киевляне в парке "Наталка". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 27 апреля, ожидается теплая погода. В то же время в ряде регионов страны еще пройдут кратковременные грозовые дожди.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 27 апреля

Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра ожидается переменная облачность. Ночью в центре, на востоке в Черниговской, Запорожской и Сумской областях кратковременные дожди с грозами, на остальной территории, днем без осадков.

Ветер северо-западный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в юго-восточной части ночью +11...+16 °С, днем +21...+26 °С. На остальной территории ночью +5...+10 °С, на западе, в Житомирской и Винницкой областях +1...+6 °С тепла (на поверхности грунта заморозки 0...+3 °С), днем +15...+20 °С тепла.

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киеве и области ожидается теплая погода с переменной облачностью.

Ночью в Киевской области местами небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью +5...+10 °С, днем +15...+20 °С. В столице ночью +6...+8 °С, днем +16...+18 °С.

Напомним, ранее по Украине прошли цветные дожди, однако такое атмосферное явление не представляет угрозы для людей из-за наличия обычного песка в дождевой воде.

О потеплении, которое в ближайшие дни может задержаться в Украине, также рассказала и народный синоптик Наталья Диденко.