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Циклон відступає — в Укргідрометцентрі спрогнозували, де завтра буде спекотна погода

26 квітня 2024 21:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Циклон відступає — в Укргідрометцентрі спрогнозували, де завтра буде спекотна погода
Кияни в парку "Наталка". Фото ілюстративне: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у суботу, 27 квітня, очікується тепла погода. Водночас в ряді регіонів країни ще пройдуть короткочасні грозові дощі.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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погода на завтра 27 квітня
Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність. Вночі у центрі, на сході у Чернігівській, Запорізькій та Сумській областях короткочасні дощі з грозами, на решті території, вдень в Україні без опадів.

Вітер північно-західний, на заході південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у південно-східній частині вночі +11...+16°С, вдень +21...+26°С. На решті території вночі +5...+10°С, на заході, у Житомирській та Вінницькій областях +1...+6°С тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0...+3°С, вдень +15...+20°С тепла.

Прогноз погоди у Києві та області

У Києві та області завтра очікується тепла погода з мінливою хмарністю.

Вночі у Київській області місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний , 5-10 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі +5...+10°С, вдень +15...+20°С. У столиці вночі +6...+8°С, вдень +16...+18°С.

Нагадаємо, раніше по Україні пройшли кольорові дощі, проте таке атмосферне явище не чинить загрозу для людей через наявність звичайного піску в дощовій воді.

Про потепління, яке найближчими днями може затриматись в Україні також розповіла й народна синоптикиня Наталка Діденко. 

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