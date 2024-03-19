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Туман, дождь и мороз — синоптики рассказали, где погода сегодня будет самой худшей

19 марта 2024 06:19
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Погода в Украине сегодня, 19 марта – карта
Туман на дороге. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Погода в Украине во вторник, 19 марта, будет с осадками и туманом. Днем будет тепло, а вот ночью достаточно холодно. В регионах облачно с прояснениями. На востоке Украины местами небольшой дождь. Но на большинстве территории страны без осадков. На западе ночью и утром будет туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 19 марта

Ветер на большей части территории северо-восточный, в западных и северных областях восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха +2...-3 °С. В Сумской и Черниговской областях будет прохладнее -6 °С.

На юге страны ночная температура будет +2...+7 °С. Днем столбики термометров покажут +6...+11 °С.

На западе страны воздух прогреется до +15 °С. Между тем, на высокогорье Карпат ночью прогнозируют -2...-8 °С, а днем +1...+6 °С.

Погода 19 марта
Погода 19 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 19 марта

В Киевской области 19 марта будет бесполезно с прояснениями. Впрочем, без осадков. Скорость восточного ветра 5-10 м/с.

В области ночью температура воздуха будет +2...-3 °С, а днем +6...+11 °С.

В Киеве ночью прогнозируют -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.

Напомним, народный синоптик Диденко рассказала, что 19 марта в Украине ожидается влажная и прохладная погода. Практически по всей территории будет дождь. 

В течение всей недели погода в Украине будет дождливой. Практически во всех регионах ожидаются обильные осадки. Тем не менее, температура воздуха значительно повысится.

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