Погода в Украине сегодня, 19 марта – карта

Туман, дождь и мороз — синоптики рассказали, где погода сегодня будет самой худшей
Погода в Украине во вторник, 19 марта, будет с осадками и туманом. Днем будет тепло, а вот ночью достаточно холодно. В регионах облачно с прояснениями. На востоке Украины местами небольшой дождь. Но на большинстве территории страны без осадков. На западе ночью и утром будет туман.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 19 марта
Ветер на большей части территории северо-восточный, в западных и северных областях восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха +2...-3 °С. В Сумской и Черниговской областях будет прохладнее -6 °С.
На юге страны ночная температура будет +2...+7 °С. Днем столбики термометров покажут +6...+11 °С.
На западе страны воздух прогреется до +15 °С. Между тем, на высокогорье Карпат ночью прогнозируют -2...-8 °С, а днем +1...+6 °С.
Погода в Киевской области 19 марта
В Киевской области 19 марта будет бесполезно с прояснениями. Впрочем, без осадков. Скорость восточного ветра 5-10 м/с.
В области ночью температура воздуха будет +2...-3 °С, а днем +6...+11 °С.
В Киеве ночью прогнозируют -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.
Напомним, народный синоптик Диденко рассказала, что 19 марта в Украине ожидается влажная и прохладная погода. Практически по всей территории будет дождь.
В течение всей недели погода в Украине будет дождливой. Практически во всех регионах ожидаются обильные осадки. Тем не менее, температура воздуха значительно повысится.
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