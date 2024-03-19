Погода в Україні сьогодні, 19 березня - карта

Туман на дорозі. Фото: скриншот

Погода в Україні у вівторок, 19 березня, подекуди буде з опадами та туманом. Вдень буде тепло, а от вночі досить морозно. В регіонах буде хмарно з проясненнями. На сході України місцями невеликий дощ. Але на більшості території країни — без опадів. На заході вночі та вранці буде туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 березня

Вітер на більшій частині території північно-східний, в західних та північних областях східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря +2...-3 °С. У Сумській та Чернігівській областях буде прохолодніше -6 °С.

На півдні країни нічна температура буде +2...+7 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +6...+11 °С.

На заході країни повітря прогріється до +15 °С. Тим часом на високогір'ї Карпат вночі прогнозують -2...-8 °С, а вдень +1...+6 °С.

Погода 19 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 19 березня

На Київщині 19 березня бде марно з проясненнями. Втім, без опадів. Швидкість східного вітру 5-10 м/с.

В області вночі температура повітря буде +2...-3 °С, а вдень +6...+11 °С.

У Києві вночі прогнозують -1...-3 °С, вдень +8...+10 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Діденко розповіла, що 19 березня в Україні очікується волога та прохолодна погода. Практично по всій території дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +4 до +7 °С.

Додамо, протягом всього тижня погода в Україні буде дощовою. Практично у всіх регіонах очікуються рясні опади. Однак температура повітря значно підвищиться до +12 °C.