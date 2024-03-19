Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Туман, дощ і мороз — синоптики розповіли, де погода сьогодні буде найгіршою arrow

Туман, дощ і мороз — синоптики розповіли, де погода сьогодні буде найгіршою

19 березня 2024 06:19
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні сьогодні, 19 березня - карта
Туман на дорозі. Фото: скриншот
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у вівторок, 19 березня, подекуди буде з опадами та туманом. Вдень буде тепло, а от вночі досить морозно. В регіонах буде хмарно з проясненнями. На сході України місцями невеликий дощ. Але на більшості території країни — без опадів. На заході вночі та вранці буде туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 19 березня

Вітер на більшій частині території північно-східний, в західних та північних областях східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря +2...-3 °С. У Сумській та Чернігівській областях буде прохолодніше -6 °С.

На півдні країни нічна температура буде +2...+7 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +6...+11 °С.

На заході країни повітря прогріється до +15 °С. Тим часом на високогір'ї Карпат вночі прогнозують -2...-8 °С, а вдень +1...+6 °С.

Погода 19 березня
Погода 19 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 19 березня

На Київщині 19 березня бде марно з проясненнями. Втім, без опадів. Швидкість східного вітру 5-10 м/с.

В області вночі температура повітря буде +2...-3 °С, а вдень +6...+11 °С.

У Києві вночі прогнозують -1...-3 °С, вдень +8...+10 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Діденко розповіла, що 19 березня в Україні очікується волога та прохолодна погода. Практично по всій території дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +4 до +7 °С.

Додамо, протягом всього тижня погода в Україні буде дощовою. Практично у всіх регіонах очікуються рясні опади. Однак температура повітря значно підвищиться до +12 °C.

погода
негода
Укргідрометцентр
дощ
погода в Україні
туман

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися