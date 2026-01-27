Прогноз погоды на 28 января - какой будет погода завтра

Люди в тумане. Фото: УНИАН

Во вторник, 28 января, погода в Украине будет находиться под влиянием зоны пониженного давления и теплой влажной воздушной массы, поступающей из Черного моря. Атмосферное давление будет снижаться, а уровень влажности будет оставаться высоким.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко в Facebook.

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 28 января

Атмосферный фронт, который будет медленно двигаться с запада, принесет в западные, северные и центральные области небольшой снег, который днем местами будет переходить в дождь. На остальной территории осадков почти не ожидается. Небо будет преимущественно облачным.

На Правобережье прогнозируют туманы, а в большинстве центральных, северных и Харьковской областях — гололед. На дорогах, за исключением южных регионов и Закарпатья, сохранится гололедица.

Ветер будет преимущественно южного направления, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит -6...-1 °С, на Левобережье местами до -9 °С.

Днем воздух прогреется до -2...+3 °С. На юге страны ночью ожидается +1...+4 °С, днем — +3....+8 °С, а в Крыму — до +7...+12 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 28 января

Синоптик Наталья Диденко сообщила о существенном потеплении в Украине. По ее словам, во всех регионах страны ожидается оттепель, ослабление морозов и преобладание нулевых и положительных температур.

В течение этих двух дней дневная температура воздуха почти везде будет колебаться в пределах +0...+3 °С. На юге прогнозируют +3...+6 °С, а в Крыму — до +14 °С.

Осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя и дождя пройдут на севере, западе, в центре страны и на Харьковщине. В то же время в южных областях, а также в Донецкой и Луганской областях существенных осадков не прогнозируют.

В Киеве в среду ожидается мокрый снег или дождь, облачная влажная погода и туман, который будет снижать видимость до 300-500 метров. Несмотря на серость и высокую влажность, в столице днем потеплеет до +1 °С.

