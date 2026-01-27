Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Туман з відлигою — синоптики попередили про різке потепління

Туман з відлигою — синоптики попередили про різке потепління

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 23:43
Прогноз погоди на 28 січня - якою буде погода завтра
Люди у тумані. Фото: УНІАН

У вівторок, 28 січня, погода в Україні перебуватиме під впливом зони зниженого тиску та теплої вологої повітряної маси, що надходитиме з Чорного моря. Атмосферний тиск знижуватиметься, а рівень вологості залишатиметься високим.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 28 січня

Атмосферний фронт, який повільно рухатиметься із заходу, принесе у західні, північні та центральні області невеликий сніг, що вдень місцями переходитиме в дощ. На решті території опадів майже не очікується. Небо буде переважно хмарним.

Туман з відлигою - синоптики попередили про різке потепління - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

На Правобережжі прогнозують тумани, а в більшості центральних, північних та Харківській областях — ожеледь. На дорогах, за винятком південних регіонів та Закарпаття, збережеться ожеледиця.

Вітер буде переважно південного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме -6...-1 °С, на Лівобережжі місцями до -9 °С.

Вдень повітря прогріється до -2...+3 °С. На півдні країни вночі очікується +1...+4 °С, вдень — +3....+8 °С, а в Криму — до +7...+12 °С.

Туман з відлигою - синоптики попередили про різке потепління - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 28 січня

Синоптик Наталка Діденко повідомила про суттєве потепління в Україні. За її словами, в усіх регіонах країни очікується відлига, послаблення морозів та переважання нульових і додатних температур.

Туман з відлигою - синоптики попередили про різке потепління - фото 3
Пост Діденко. Фото: скриншот

Протягом цих двох днів денна температура повітря майже всюди коливатиметься в межах +0…+3 °С. На півдні прогнозують +3…+6 °С, а в Криму — до +14 °С.

Опади у вигляді мокрого снігу, льодяного дощу та дощу пройдуть на півночі, заході, в центрі країни та на Харківщині. Водночас у південних областях, а також на Донеччині та Луганщині істотних опадів не прогнозують.

У Києві в середу очікується мокрий сніг або дощ, хмарна волога погода та туман, що знижуватиме видимість до 300–500 метрів. Попри сірість і високу вологість, у столиці вдень потеплішає до +1 °С.

Нагадаємо, що раніше синоптики попередили про небезпечні погодні умови у деяких регіонах завтра.

А також стало відомо, що після потепління в Україну прийде арктичний холод.

погода потепління синоптик прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
