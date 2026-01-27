Відео
Синоптики оголосили небезпеку завтра — які регіони під загрозою

Синоптики оголосили небезпеку завтра — які регіони під загрозою

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 19:34
Погода в Україні 28 січня — в яких регіонах оголосили небезпеку
Мокрий сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У середу, 28 січня, у західних, північних та центральних областях невеликий сніг, місцями з дощем. Окрім того, в низці областей очікуються небезпечні метеорологічні явища і підвищення температури повітря.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Читайте також:

Погода в Україні 28 січня

Синоптики розповіли, що завтра погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску та волога тепла повітряна маса з Чорного моря. Тиск падатиме, відносна вологість повітря залишатиметься високою. Атмосферний фронт, який повільно переміщуватиметься із заходу, зумовить у західних, північних та центральних областях невеликий сніг, вдень з дощем, на решті території опадів не передбачається.

Погода в Україні 28 січня
Карта температур 28 січня. Фото: Укргідрометцентр

Так, 28 січня в Україні, крім південного сходу, буде невеликий мокрий сніг та дощ. На Правобережжі туман; в більшості центральних, північних та Харківській областях ожеледь. На дорогах, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця.

Упродовж дня переважатиме південний вітер з поривами 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...-6 °C (на Лівобережжі до -9 °C), вдень стовпчики термометрів показуватимуть -2...+3 °C. Водночас на півдні країни вночі очікується -1...+4 °C, а вдень +3...+8 °C. А в Криму завтра стовпчики термометрів підстрибнуть до +7...+12 °C.

В яких регіонах оголосили небезпеку 28 січня

Синоптики попередили, що 28 січня на Правобережжі очікується сильний туман, що обмежить видимість до 200-500 м. Крім того, в більшості центральних, північних та Харківській областях ожеледь. На дорогах країни, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця.

Через це у всіх областях, окрім Запорізької, оголосили І рівень небезпечності. 

Прогноз погоди в Україні 28 січня
Небезпечні метеорологічні явища 28 січня. Фото: Укргідрометцентр

Українців попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, раніше синоптик Діденко розкрила, коли повернеться арктичний холод. Потепління триватиме недовго. 

Крім того, синоптик попередила про нестабільну погоду у лютому. Перші дні місяця принесуть морозну погоду, особливо на півночі та заході країни.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
