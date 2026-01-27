Погода в Україні 28 січня — в яких регіонах оголосили небезпеку

Мокрий сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У середу, 28 січня, у західних, північних та центральних областях невеликий сніг, місцями з дощем. Окрім того, в низці областей очікуються небезпечні метеорологічні явища і підвищення температури повітря.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 28 січня

Синоптики розповіли, що завтра погоду в Україні формуватиме поле зниженого тиску та волога тепла повітряна маса з Чорного моря. Тиск падатиме, відносна вологість повітря залишатиметься високою. Атмосферний фронт, який повільно переміщуватиметься із заходу, зумовить у західних, північних та центральних областях невеликий сніг, вдень з дощем, на решті території опадів не передбачається.

Карта температур 28 січня. Фото: Укргідрометцентр

Так, 28 січня в Україні, крім південного сходу, буде невеликий мокрий сніг та дощ. На Правобережжі туман; в більшості центральних, північних та Харківській областях ожеледь. На дорогах, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця.

Упродовж дня переважатиме південний вітер з поривами 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...-6 °C (на Лівобережжі до -9 °C), вдень стовпчики термометрів показуватимуть -2...+3 °C. Водночас на півдні країни вночі очікується -1...+4 °C, а вдень +3...+8 °C. А в Криму завтра стовпчики термометрів підстрибнуть до +7...+12 °C.

В яких регіонах оголосили небезпеку 28 січня

Синоптики попередили, що 28 січня на Правобережжі очікується сильний туман, що обмежить видимість до 200-500 м. Крім того, в більшості центральних, північних та Харківській областях ожеледь. На дорогах країни, крім півдня і Закарпаття, ожеледиця.

Через це у всіх областях, окрім Запорізької, оголосили І рівень небезпечності.

Небезпечні метеорологічні явища 28 січня. Фото: Укргідрометцентр

Українців попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

