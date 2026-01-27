Погода в Украине 28 января — в каких регионах объявили опасность

Мокрый снег на улице. Фото: Новини.LIVE

В среду, 28 января, в западных, северных и центральных областях небольшой снег, местами с дождем. Кроме того, в ряде областей ожидаются опасные метеорологические явления и повышение температуры воздуха.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 28 января

Синоптики рассказали, что завтра погоду в Украине будет формировать поле пониженного давления и влажная теплая воздушная масса с Черного моря. Давление будет падать, относительная влажность воздуха будет оставаться высокой. Атмосферный фронт, который будет медленно перемещаться с запада, обусловит в западных, северных и центральных областях небольшой снег, днем с дождем, на остальной территории осадков не предвидится.

Карта температур 28 января. Фото: Укргидрометцентр

Так, 28 января в Украине, кроме юго-востока, будет небольшой мокрый снег и дождь. На Правобережье туман; в большинстве центральных, северных и Харьковской областях гололед. На дорогах, кроме юга и Закарпатья, гололедица.

В течение дня будет преобладать южный ветер с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...-6 °C (на Левобережье до -9 °C), днем столбики термометров будут показывать -2...+3 °C. В то же время на юге страны ночью ожидается -1...+4 °C, а днем +3...+8 °C. А в Крыму завтра столбики термометров подпрыгнут до +7...+12 °C.

В каких регионах объявили опасность 28 января

Синоптики предупредили, что 28 января на Правобережье ожидается сильный туман, который ограничит видимость до 200-500 м. Кроме того, в большинстве центральных, северных и Харьковской областях гололед. На дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица.

Из-за этого во всех областях, кроме Запорожской, объявили І уровень опасности.

Опасные метеорологические явления 28 января. Фото: Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, ранее синоптик Диденко раскрыла, когда вернется арктический холод. Потепление продлится недолго.

Кроме того, синоптик предупредила о нестабильной погоде в феврале. Первые дни месяца принесут морозную погоду, особенно на севере и западе страны.