Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Синоптики объявили опасность завтра — какие регионы под угрозой

Синоптики объявили опасность завтра — какие регионы под угрозой

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 19:34
Погода в Украине 28 января — в каких регионах объявили опасность
Мокрый снег на улице. Фото: Новини.LIVE

В среду, 28 января, в западных, северных и центральных областях небольшой снег, местами с дождем. Кроме того, в ряде областей ожидаются опасные метеорологические явления и повышение температуры воздуха.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 28 января

Синоптики рассказали, что завтра погоду в Украине будет формировать поле пониженного давления и влажная теплая воздушная масса с Черного моря. Давление будет падать, относительная влажность воздуха будет оставаться высокой. Атмосферный фронт, который будет медленно перемещаться с запада, обусловит в западных, северных и центральных областях небольшой снег, днем с дождем, на остальной территории осадков не предвидится.

Погода в Україні 28 січня
Карта температур 28 января. Фото: Укргидрометцентр

Так, 28 января в Украине, кроме юго-востока, будет небольшой мокрый снег и дождь. На Правобережье туман; в большинстве центральных, северных и Харьковской областях гололед. На дорогах, кроме юга и Закарпатья, гололедица.

В течение дня будет преобладать южный ветер с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...-6 °C (на Левобережье до -9 °C), днем столбики термометров будут показывать -2...+3 °C. В то же время на юге страны ночью ожидается -1...+4 °C, а днем +3...+8 °C. А в Крыму завтра столбики термометров подпрыгнут до +7...+12 °C.

В каких регионах объявили опасность 28 января

Синоптики предупредили, что 28 января на Правобережье ожидается сильный туман, который ограничит видимость до 200-500 м. Кроме того, в большинстве центральных, северных и Харьковской областях гололед. На дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица.

Из-за этого во всех областях, кроме Запорожской, объявили І уровень опасности.

Прогноз погоди в Україні 28 січня
Опасные метеорологические явления 28 января. Фото: Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, ранее синоптик Диденко раскрыла, когда вернется арктический холод. Потепление продлится недолго.

Кроме того, синоптик предупредила о нестабильной погоде в феврале. Первые дни месяца принесут морозную погоду, особенно на севере и западе страны.

погода снег прогноз погоды температура воздуха туман
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации