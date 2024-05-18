Погода в Украине в субботу, 18 мая — прогноз от синоптиков

Мужчина под дождем. Фото иллюстративное: kartin.papik.pro

Погода в Украине в субботу, 18 мая, будет облачной с прояснениями. В Закарпатье, Прикарпатье, а днем и в большинстве районов Левобережья кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом 17 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью +7...+12 °С, днем +18 °С до +23 °С. В Карпатах ночью около +3...+8 °С, а днем +12...+17 °С.

В Киевской области температура ночью будет +6...+11 °С, а днем +18...+23 °С. В Киеве ночью будет около +10 °С, а днем +21...+23 °С. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Предупреждение о гидрологической опасности

Карта "Гидрологическая опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

Продолжится постепенное снижение уровней воды с удержанием их на высоких отметках: на Десне — затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах (I уровень опасности — желтый), Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) — затопление заводи с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук, в результате достижения паводковой волны с зарубежного участка будет продолжаться повышение уровней воды на 0,1-0,3 метра над текущими уровнями с удержанием затопления пониженных речных территорий в Одесском районе Одесской области (I уровень опасности — желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый). Предупреждение о пожарной опасности Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

На всей территории Украины, кроме Крыма, Закарпатской, Херсонской и Кировоградской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в субботу, 18 мая, дожди местами будут на западе, Черкасской области и Кропивницком. Высокая вероятность осадков в Полтавской и Днепропетровской областях. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет дождь. Местами в восточных областях, а также на Закарпатье будут грозы. Не обойдется без дождей и в Сумской, Черниговской областях и местами в Киевской области. А вот в южных областях без существенных осадков.

Температура воздуха днем прогреется до +18...+24 °С.

В Киеве будет +23 °С. Дождь, если и будет, то в течение непродолжительного времени местами.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что в эти выходные в Украине не обойдется без дождей. В частности, в воскресенье будет дождь по всей территории Украины, кроме южных областей.

Также мы сообщали о том, что в некоторых областях Украины в ближайшие дни ожидается пожарная опасность.