Погода в Україні у суботу, 18 травня — прогноз від синоптиків

У деяких областях очікуються грози — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні
Погода в Україні у суботу, 18 травня, буде хмарною із проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті, а вдень і в більшості районів Лівобережжя короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Про це 17 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 18 травня
Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі +7...+12 °С, удень +18 °С до +23 °С. У Карпатах уночі близько +3...+8 °С, а вдень +12...+17 °С.
На Київщині температура вночі становитиме +6...+11 °С, а вдень +18...+23 °С. У Києві вночі буде близько +10 °С, а вдень +21...+23 °С. Буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.
Попередження про гідрологічну небезпеку
Триватиме поступове зниження рівнів води з утриманням їх на високих відмітках:
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на Десні — затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки — жовтий), Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий);
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на Верхньому Дніпрі (в межах країни) —затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).
У пониззi Днiстра та на його рукавi Турунчук, внаслiдок добiгання паводкової хвилi з зарубiжної дiлянки триватиме пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,3 метра над поточними рiвнями з утриманням затоплення понижених прирiчкових територiй в Одеському районi Одеської областi (І рiвень небезпеки — жовтий).
Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).
Попередження про пожежну небезпеку
На всій території України, крім Криму, Закарпатської, Херсонської та Кіровоградської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, у суботу, 18 травня, дощі місцями будуть на заході, Черкащині та Кропивницькому. Висока ймовірність опадів на Полтавщині та Дніпропетровщині. На Харківщині, Луганщині та Донеччині дощитиме ввечері. Місцями у східних областях, а також на Закарпатті будуть грози. Не обійдеться без дощів на Сумщині, Чернігівщині та подекуди на Київщині. А от у південних областях без істотних опадів.
Температура повітря вдень прогріється до +18...+24 °С.
У Києві буде +23 °С. Дощ, якщо й буде, то протягом нетривалого часу й місцями.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що цими вихідними в Україні не обійдеться без дощів. Зокрема, у неділю дощитиме по всій території України, крім південних областей.
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