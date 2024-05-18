Погода в Україні у суботу, 18 травня — прогноз від синоптиків

Чоловік під дощем. Фото ілюстративне: kartin.papik.pro

Погода в Україні у суботу, 18 травня, буде хмарною із проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті, а вдень і в більшості районів Лівобережжя короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Про це 17 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі +7...+12 °С, удень +18 °С до +23 °С. У Карпатах уночі близько +3...+8 °С, а вдень +12...+17 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +6...+11 °С, а вдень +18...+23 °С. У Києві вночі буде близько +10 °С, а вдень +21...+23 °С. Буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Попередження про гідрологічну небезпеку

Карта "Гідрологічна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

Триватиме поступове зниження рівнів води з утриманням їх на високих відмітках: на Десні — затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки — жовтий), Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) —затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

У пониззi Днiстра та на його рукавi Турунчук, внаслiдок добiгання паводкової хвилi з зарубiжної дiлянки триватиме пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,3 метра над поточними рiвнями з утриманням затоплення понижених прирiчкових територiй в Одеському районi Одеської областi (І рiвень небезпеки — жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий). Попередження про пожежну небезпеку Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

На всій території України, крім Криму, Закарпатської, Херсонської та Кіровоградської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, у суботу, 18 травня, дощі місцями будуть на заході, Черкащині та Кропивницькому. Висока ймовірність опадів на Полтавщині та Дніпропетровщині. На Харківщині, Луганщині та Донеччині дощитиме ввечері. Місцями у східних областях, а також на Закарпатті будуть грози. Не обійдеться без дощів на Сумщині, Чернігівщині та подекуди на Київщині. А от у південних областях без істотних опадів.

Температура повітря вдень прогріється до +18...+24 °С.

У Києві буде +23 °С. Дощ, якщо й буде, то протягом нетривалого часу й місцями.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що цими вихідними в Україні не обійдеться без дощів. Зокрема, у неділю дощитиме по всій території України, крім південних областей.

Також ми повідомляли про те, що в деяких областях України найближчими днями очікується пожежна небезпека.