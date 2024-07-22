Прогноз погоды в Украине на понедельник, 22 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Дети под дождем. || Фото иллюстративное: depositphotos.com

Погода в Украине в понедельник, 22 июля, будет переменно облачной. В Карпатах, в Прикарпатье, в большинстве центральных, южных областей кратковременные дожди и грозы. Ночью осадки местами прройдут в Киевской области, а днем в Черниговской и Сумской областях. На остальной территории без осадков.

Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью +14...19 °С, днем +25...30 °С. В южной части ночью будет +19...+24 °С, а днем +29...+34 °С.

В Киевской области будет переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь. Днем без осадков. Скорость ветра переменных направлений составит 3–8 м/с. Температура в области ночью будет +14...+19 °С, а днем +25...+30 °С. В Киеве столбики термометров ночью опустятся до +17...+19 °С, а днем поднимутся до +27...+29 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика, в понедельник, 21 июля, температура воздуха в Украине составит +24...+29 °С. На юге и юго-востоке столбики термометров могут подняться до +30...+34 °С, местами и до +35 °С, но такой аномальной жара, как была в течение прошлых недель, уже не ожидается.

Дождь с грозой ночью возможен на юго-западе, в Одесской, Винницкой и Черновицкой областях.

В Киеве ночью и утром есть вероятность грозового дождя, однако большая часть суток без осадков. Днем в столице ожидается +26...+28 °С .

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что в северных областях Украины уже на этой неделе ожидается похолодание. В четверг, 25 июля, столбики термометров в северных областях опустятся до +25 °С.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Природное явление Эль-Ниньо приводит к нагреву Тихого океана. По данным Всемирной метеорологической организации, в июле зафиксировали температура воздуха +48 °C.