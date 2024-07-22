Прогноз погоди в Україні на понеділок, 22 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Діти під дощем. || Фото ілюстративне: depositphotos.com

Погода в Україні в понеділок, 22 липня, буде мінливо хмарною. У Карпатах, на Прикарпатті, у більшості центральних, південних областей короткочасні дощі та грози. Уночі опади місцями пройдуть у Київській області, а вдень у Чернігівській і Сумській областях. На решті території без опадів.

Про це в неділю, 21 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі +14...19 °С, удень +25...30 °С. У південній частині вночі буде +19...+24 °С, а вдень +29...+34 °С.

На Київщині буде мінлива хмарність. Уночі місцями пройде короткочасний дощ. Удень без опадів. Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3–8 м/с. Температура в області вночі буде +14...+19 °С, а вдень +25...+30 °С. У Києві стовпчики термометрів уночі опустяться до +17...+19 °С, а вдень піднімуться до +27...+29 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, у понеділок, 21 липня, температура повітря в Україні становитиме +24...+29 °С. На півдні та південному сході стовпчики термометрів можуть піднятися до +30...+34 °С, місцями й до +35 °С, але такої аномальної спека, як була протягом минулих тижденів, уже не очікується.

Дощ із грозою вночі можливий на південному заході, в Одеській, Вінницькій і Чернівецькій областях.

У Києві вночі й уранці є ймовірність грозового дощу, проте все ж таки більша частина доби буде без опадів. Удень у столиці очікується +26...+28 °С.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в північних областях України вже цього тижня очікується похолодання. У четвер, 25 липня, стовпчики термометрів у північних областях опустяться до +25 °С.

Також ми повідомляли, що синоптики прогнозують нові температурні рекорди в Європі. Природне явище Ель-Ніньо призводить до нагрівання Тихого океану. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, у липні зафіксували температуру повітря +48 °C.