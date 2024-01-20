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В Карпатах опасность схода лавин — что известно

20 января 2024 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Карпатах опасность схода лавин — что известно
Спасатели в горах. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинцев предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах. Людям советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Опасность схода лавин в Карпатах

Значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается

  • сегодня на высокогорье Ивано-Франковской области;
  • сегодня и завтра на высокогорье восточной части Закарпатской области.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", — говорится в сообщении.

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Опасность схождения лавин в Карпатах. Фото: facebook.com/lavyny.official

Людей призвали воздержаться от походов на высокогорье.

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается:

  • сегодня и завтра на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области;
  • завтра на высокогорье Ивано-Франковской области.
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Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, завтра, 21 января, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В некоторых областях ожидаются осадки, гололедица и морозы.

Также мы писали, что в это воскресенье, 21 января, в Украине будет преобладать холодная погода. Впрочем, обойдется без существенных осадков.

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