В Карпатах опасность схода лавин — что известно
Украинцев предупредили об опасности схождения лавин в Карпатах. Людям советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Опасность схода лавин в Карпатах
Значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается
- сегодня на высокогорье Ивано-Франковской области;
- сегодня и завтра на высокогорье восточной части Закарпатской области.
"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", — говорится в сообщении.
Людей призвали воздержаться от походов на высокогорье.
Умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается:
- сегодня и завтра на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области;
- завтра на высокогорье Ивано-Франковской области.
Напомним, завтра, 21 января, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В некоторых областях ожидаются осадки, гололедица и морозы.
Также мы писали, что в это воскресенье, 21 января, в Украине будет преобладать холодная погода. Впрочем, обойдется без существенных осадков.
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