У Карпатах небезпека сходження лавин — що відомо

Рятувальники в горах. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Українців попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах. Людям радять утриматися від походів на високогір'я.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Небезпека сходження лавин у Карпатах

Значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується

сьогодні на високогір'ї Івано-Франківської області;

сьогодні та завтра на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у повідомленні.

Небезпека сходження лавин у Карпатах. Фото: facebook.com/lavyny.official

Людей закликали утриматися від походів на високогір'я.

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня очікується:

сьогодні та завтра на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області;

завтра на високогір'ї Івано-Франківської області.

Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра, 21 січня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У деяких областях очікуються опади, ожеледиця та морози.

Також ми писали, що цієї неділі, 21 січня, в Україні переважатиме холодна погода. Втім, обійдеться без істотних опадів.