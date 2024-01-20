У Карпатах небезпека сходження лавин — що відомо
Українців попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах. Людям радять утриматися від походів на високогір'я.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Небезпека сходження лавин у Карпатах
Значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується
- сьогодні на високогір'ї Івано-Франківської області;
- сьогодні та завтра на високогір'ї східної частини Закарпатської області.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали утриматися від походів на високогір'я.
Помірна сніголавинна небезпека другого рівня очікується:
- сьогодні та завтра на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області;
- завтра на високогір'ї Івано-Франківської області.
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