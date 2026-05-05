Украину накроет жара до +27 °С: прогноз от синоптика Диденко

Прохожие на улице.

В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода с минимальным количеством осадков. Лишь в конце недели возможна смена погодных условий с дождями и грозами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 6 мая

Завтра на большей части территории страны ожидается комфортная температура воздуха в пределах +22...+27 °С. Немного свежее будет лишь на юге, где столбики термометров покажут +17...+21 °С.

Осадки по стране будут маловероятными, однако локальные дожди возможны в Луганской области. В западных регионах кратковременные дожди могут появиться уже вечером в среду.

В Киев 6 мая прогнозируется солнечная и сухая погода, а температура воздуха поднимется до +26 °С.

Синоптики предупреждает, что в конце недели погодные условия начнут меняться. Ожидаются локальные дожди, грозы и постепенное снижение температуры воздуха.

Карта погоды на 6 мая.

Как писали Новини.LIVE, ранее синоптик Диденко также предупредила, что 5 мая над страной установится влияние солнечного антициклона. Впрочем, стабильное тепло будет непродолжительным — уже 9-10 мая прогнозируется похолодание с осадками.

А также синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Украине ожидается заметное изменение погодных условий. После прохождения холодного фронта страну накроет теплая воздушная масса, которая обеспечит повышение температуры до летних показателей.