Україну накриє спека до +27 °С: прогноз від синоптика Діденко

Дата публікації: 5 травня 2026 14:41
Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні найближчими днями утримається тепла погода з мінімальною кількістю опадів. Лише наприкінці тижня можлива зміна погодних умов із дощами та грозами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 6 травня

Завтра на більшій частині території країни очікується комфортна температура повітря в межах +22…+27 °С. Трохи свіжіше буде лише на півдні, де стовпчики термометрів покажуть +17…+21 °С.

Опади по країні будуть малоймовірними, однак локальні дощі можливі у Луганській області. У західних регіонах короткочасні дощі можуть з'явитися вже ввечері в середу.

У Київ 6 травня прогнозується сонячна та суха погода, а температура повітря підніметься до +26 °С.

Синоптики попереджає, що наприкінці тижня погодні умови почнуть змінюватися. Очікуються локальні дощі, грози та поступове зниження температури повітря.

Карта погоди на 6 травня. Фото: meteopost.com

Як писали Новини.LIVE, раніше синоптик Діденко також попередила, що 5 травня над країною встановиться вплив сонячного антициклону. Втім, стабільне тепло буде нетривалим — уже 9-10 травня прогнозується похолодання з опадами.

А також синоптики прогнозують, що цього тижня в Україні очікується помітна зміна погодних умов. Після проходження холодного фронту країну накриє тепла повітряна маса, яка забезпечить підвищення температури до літніх показників.

