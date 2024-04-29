Погода в Украине в воскресенье, 30 апреля - прогноз от синоптиков

Молодая пара фотографируется на фоне цветущих сакур. Иллюстрированное фото: УНИАН

По данным метеорологов, во вторник, 30 апреля будет малооблачная погода. Прогноз не предусматривает осадков, кроме кратковременного дождя ночью только в Крыму, а также возможности грозы в некоторых районах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Практически ни одного облака не будет на небе 30 апреля. Ветер будет дуть преимущественно с северо-восточного направления, но на западе страны возможны юго-восточные дыхания. Скорость ветра будет составлять 5-10 м/с, а в юго-восточных регионах в течение дня возможны порывы ветра до 15-18 м/с.

Температурный режим также будет достаточно удобным. Ночью ожидается +4...+9°C, на юге и востоке страны - +8...+13°C. Днем температура поднимется до +18...+23°C, в Закарпатье даже до +25°C. На высокогорье Карпат ночью будет прохладно с температурой от 0 до +5°C, а днем ожидается +13...+18°C.

Погода в Украине 30 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 30 апреля

В четверг, 30 апреля, на территории Киевской области ожидается облачная погода без осадков.

Ночью термометры покажут +4...+9°C, а днем воздух прогреется +18...+23°C. В столице ночью ожидается +7...+9°C, а днем около +20°C.

Ветер будет дуть с северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.

Таким образом, 30 апреля обещает быть комфортным днем для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Погода в Киеве 29 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.

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