Погода в Україні в неділю, 30 квітня — прогноз від синоптиків

Молода пара фотографується на фоні квітучих сакур. Ілюстроване фото: УНІАН

За даними метеорологів, у вівторок, 30 квітня буде малохмарна погода. Прогноз не передбачає опадів, за винятком короткочасного дощу вночі лише у Криму, а також можливості грози у деяких районах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Практично жодної хмаринки не буде на небі 30 квітня. Вітер буде дмухати переважно з північно-східного напрямку, але на заході країни можливі південно-східні подихи. Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с, а в південно-східних регіонах протягом дня можливі пориви вітру до 15-18 м/с.

Температурний режим також буде досить комфортним. Вночі очікується +4...+9°C, на півдні та сході країни — +8...+13°C. Удень температура підніметься до +18...+23°C, на Закарпатті навіть до +25°C. На високогір'ї Карпат вночі буде прохолодно, з температурою від 0 до +5°C, а вдень очікується +13...+18°C.

Погода в Україні 30 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 30 квітня

У четвер, 30 квітня, на території Київської області очікується малохмарна погода без опадів.

Вночі термометри покажуть +4...+9°C, а вдень повітря прогріється +18...+23°C. У столиці вночі очікується +7...+9°C, а вдень близько +20°C.

Вітер буде дмухати з північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Таким чином, 30 квітня обіцяє бути комфортним днем для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.

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Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.

Також ми розповідали, чого очікувати від погоди протягом усього тижня.