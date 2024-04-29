Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Українців чекає сюрприз — синоптики розповіли чого очікувати від погоди завтра arrow

Українців чекає сюрприз — синоптики розповіли чого очікувати від погоди завтра

29 квітня 2024 20:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Погода в Україні в неділю, 30 квітня — прогноз від синоптиків
Молода пара фотографується на фоні квітучих сакур. Ілюстроване фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За даними метеорологів, у вівторок, 30 квітня буде малохмарна погода. Прогноз не передбачає опадів, за винятком короткочасного дощу вночі лише у Криму, а також можливості грози у деяких районах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Читайте також:

Погода в Україні 30 квітня

 

Практично жодної хмаринки не буде на небі 30 квітня. Вітер буде дмухати переважно з північно-східного напрямку, але на заході країни можливі південно-східні подихи. Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с, а в південно-східних регіонах протягом дня можливі пориви вітру до 15-18 м/с.

Температурний режим також буде досить комфортним. Вночі очікується +4...+9°C, на півдні та сході країни —  +8...+13°C. Удень температура підніметься до +18...+23°C, на Закарпатті навіть до +25°C. На високогір'ї Карпат вночі буде прохолодно, з температурою від 0 до +5°C, а вдень очікується +13...+18°C.

На зображенні може бути: карта та текст
Погода в Україні 30 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 30 квітня

У четвер, 30 квітня, на території Київської області очікується малохмарна погода без опадів.

Вночі термометри покажуть +4...+9°C, а вдень повітря прогріється +18...+23°C. У столиці вночі очікується +7...+9°C, а вдень близько +20°C.

Вітер буде дмухати з північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Таким чином, 30 квітня обіцяє бути комфортним днем для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.

Українців чекає сюрприз — синоптики розповіли чого очікувати від погоди завтра - фото 2
Погода у Києві 29 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.

Також ми розповідали, чого очікувати від погоди протягом усього тижня. 

погода
Київ
Сонце
Україна
весна
прогнози
прогноз погоди
квітень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри