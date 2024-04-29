Погода в Україні в неділю, 30 квітня — прогноз від синоптиків

Українців чекає сюрприз — синоптики розповіли чого очікувати від погоди завтра
За даними метеорологів, у вівторок, 30 квітня буде малохмарна погода. Прогноз не передбачає опадів, за винятком короткочасного дощу вночі лише у Криму, а також можливості грози у деяких районах.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 30 квітня
Практично жодної хмаринки не буде на небі 30 квітня. Вітер буде дмухати переважно з північно-східного напрямку, але на заході країни можливі південно-східні подихи. Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с, а в південно-східних регіонах протягом дня можливі пориви вітру до 15-18 м/с.
Температурний режим також буде досить комфортним. Вночі очікується +4...+9°C, на півдні та сході країни — +8...+13°C. Удень температура підніметься до +18...+23°C, на Закарпатті навіть до +25°C. На високогір'ї Карпат вночі буде прохолодно, з температурою від 0 до +5°C, а вдень очікується +13...+18°C.
Погода у Києві 30 квітня
У четвер, 30 квітня, на території Київської області очікується малохмарна погода без опадів.
Вночі термометри покажуть +4...+9°C, а вдень повітря прогріється +18...+23°C. У столиці вночі очікується +7...+9°C, а вдень близько +20°C.
Вітер буде дмухати з північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Таким чином, 30 квітня обіцяє бути комфортним днем для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.
Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.
Також ми розповідали, чого очікувати від погоди протягом усього тижня.
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