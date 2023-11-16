Прогноз погоды в Украине на 17 ноября от Наталки Диденко

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 ноября, Украину накроет мощная непогода. В некоторых областях ожидается дождь и снег.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, похолодание и мокрый снег подбираются к западным областям. Завтра из-за деятельности активного циклона с юго-запада по имени Linus там ожидается облачная влажная погода с осадками. К тому же будет сильный ветер юго-восточного направления.

Небольшие дожди ожидаются в восточной части страны. На остальной территории существенных осадков не предполагается.

Диденко предупредила, что температура воздуха в Украине будет низкой. В ближайшую ночь на западе и севере от +3 до -3, на остальной территории +2+7 градусов. Днем +3+8, а на юге +7+11.

Движение циклона Linus. Фото: t.me/PohodaNatalka/2488

Погода в Киеве

В столице Украины будет облачная погода. Существенные осадки не предвидятся.

Ночью ожидается +1+3 градуса, а на окраинах Киева до -1. Днем будет +4 градуса.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине в четверг, 16 ноября, будет пасмурной и с осадками. Временами возможен дождь с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-западный.

Также мы писали, что метеорологическая модель искусственного интеллекта от Google под названием GraphCast умеет быстро и качественно прогнозировать погоду. Сервис умеет генерировать прогноз на десять дней примерно через минуту.