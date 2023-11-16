Прогноз погоды в Украине на 17 ноября от Наталки Диденко

Украину накроет мощная непогода — народный синоптик Диденко рассказала, где будут дожди и снег
Завтра, 17 ноября, Украину накроет мощная непогода. В некоторых областях ожидается дождь и снег.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на завтра
По словам Диденко, похолодание и мокрый снег подбираются к западным областям. Завтра из-за деятельности активного циклона с юго-запада по имени Linus там ожидается облачная влажная погода с осадками. К тому же будет сильный ветер юго-восточного направления.
Небольшие дожди ожидаются в восточной части страны. На остальной территории существенных осадков не предполагается.
Диденко предупредила, что температура воздуха в Украине будет низкой. В ближайшую ночь на западе и севере от +3 до -3, на остальной территории +2+7 градусов. Днем +3+8, а на юге +7+11.
Погода в Киеве
В столице Украины будет облачная погода. Существенные осадки не предвидятся.
Ночью ожидается +1+3 градуса, а на окраинах Киева до -1. Днем будет +4 градуса.
Напомним, погода в Украине в четверг, 16 ноября, будет пасмурной и с осадками. Временами возможен дождь с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-западный.
Также мы писали, что метеорологическая модель искусственного интеллекта от Google под названием GraphCast умеет быстро и качественно прогнозировать погоду. Сервис умеет генерировать прогноз на десять дней примерно через минуту.
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