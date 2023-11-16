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Україну накриє потужна негода — народний синоптик Діденко розповіла, де будуть дощі та сніг

16 листопада 2023 13:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 17 листопада від Наталки Діденко
Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 17 листопада, Україну накриє потужна негода. У деяких областях очікуються дощі та сніг.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, похолодання та мокрий сніг підбираються до західних областей. Завтра через діяльність активного циклону з південного заходу на ім'я Linus там очікується хмарна волога погода з опадами. До того ж буде сильний вітер південно-східного напрямку.

Невеликі дощі очікуються також у східній частині країни. На решті території істотних опадів не передбачається. 

Діденко попередила, що температура повітря в Україні буде низькою. Найближчої ночі на заході та півночі від +3 до -3, на решті території +2+7 градусів. Вдень — +3+8, а на півдні +7+11.

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Рух циклону Linus. Фото: t.me/PohodaNatalka/2488

Погода у Києві

У столиці України буде хмарна погода. Істотні опади не передбачаються. 

Вночі очікується +1+3 градуси, а на околицях Києва до -1. Вдень буде +4 градуси.

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Допис Діденко. Фото: скриншот
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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні в четвер, 16 листопада, буде похмурою та з опадами. Подекуди можливий дощ з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний.

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