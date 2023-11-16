Прогноз погоди в Україні на 17 листопада від Наталки Діденко

Україну накриє потужна негода — народний синоптик Діденко розповіла, де будуть дощі та сніг
Завтра, 17 листопада, Україну накриє потужна негода. У деяких областях очікуються дощі та сніг.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
За словами Діденко, похолодання та мокрий сніг підбираються до західних областей. Завтра через діяльність активного циклону з південного заходу на ім'я Linus там очікується хмарна волога погода з опадами. До того ж буде сильний вітер південно-східного напрямку.
Невеликі дощі очікуються також у східній частині країни. На решті території істотних опадів не передбачається.
Діденко попередила, що температура повітря в Україні буде низькою. Найближчої ночі на заході та півночі від +3 до -3, на решті території +2+7 градусів. Вдень — +3+8, а на півдні +7+11.
Погода у Києві
У столиці України буде хмарна погода. Істотні опади не передбачаються.
Вночі очікується +1+3 градуси, а на околицях Києва до -1. Вдень буде +4 градуси.
Нагадаємо, погода в Україні в четвер, 16 листопада, буде похмурою та з опадами. Подекуди можливий дощ з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний.
Також ми писали, що метеорологічна модель штучного інтелекту від Google під назвою GraphCast вміє швидко та якісно прогнозувати погоду. Сервіс вміє генерувати прогноз на десять днів приблизно за хвилину.
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