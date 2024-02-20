Погода в Украине 21 февраля — подробный прогноз от Укргидрометцентра

Люди идут под дождем в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 21 февраля, ожидается облачная погода. Почти на всей территории страны будет идти небольшой дождь, местами ожидается мокрый снег. Однако в этот день жителям некоторых областей может угрожать опасность из-за повышения уровня воды в реках.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра во вторник, 20 февраля.

Погода в Украине 21 февраля

В этот день дожди будут идти на западе, севере, в центре страны и Харьковской области. В Карпатах и северо-востоке Украины 21 февраля ожидается мокрый снег. На остальной территории страны значительных осадков не будет.

Ветер — юго-западный и южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью — -2...+3 °C, на востоке — -8...-3 °C;

днем — +2...+7 °C, на Закарпатье и юге Одесской области до +10 °C, на востоке — 0...+5 °C.

Погода в Украине 21 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 21 февраля

В Киеве и области 21 февраля тоже будет облачная погода. Также в этот день ожидается небольшой дождь.

Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — -2...+3 °C;

днем — +2...+7 °C.

Температура воздуха в Киеве:

ночью — 0...+2 °C;

днем — +5...+7 °C.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях 21-23 февраля

С 21 по 23 февраля в реках бассейна Припяти будет сохраняться затопление пойм в Волынской и Ровенской области, поэтому в результате этого могут затопиться сельскохозяйственные угодья, хозяйственные постройки в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов на Волыни. В эти дни в регионе будет наблюдаться I уровень опасности.

"Будет удерживаться начальное затопление жилых домов водами р. Стоход в Камень-Каширском районе Волынской области (II уровень опасности — оранжевый)", — отметили в сообщении.

Также в течение 20-22 февраля из-за содержания высоких уровней воды на Десне и ее притоке реки Снов будет держаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме, в результате чего может быть нарушено транспортное сообщение с селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области. Там в эти дни наблюдается І уровень опасности — желтый.

Кроме того, на Киевщине на приустьевом участке Припяти, что в зоне ЧАЭС, будет продолжаться постепенное повышение уровня воды, поэтому может быть затопление поймы — І уровень опасности — желтый.

"На Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться значительное затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Днепра и Сожа и возможным начальным затоплением жилых домов отдельных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый)", — предупредили в Укргидрометцентре.

Опасные гидрологические явления 21-23 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в среду, 21 февраля, в Украине будет более холодная погода, чем в предыдущие дни. Ночью температура воздуха снизится до -9°C.

Также синоптики предупреждали, что сегодня, 20 февраля, в Украине резко ухудшится погода.