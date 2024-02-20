Погода в Україні 21 лютого — детальний прогноз від Укргідрометцентру

Люди йдуть під дощем у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні в середу, 21 лютого, очікується хмарна погода. Майже на всій території країни йтиме невеликий дощ, подекуди передбачається мокрий сніг. Проте протягом цього дня жителям деяких областей може загрожувати небезпека через підняття рівня води в річках.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру у вівторок, 20 лютого.

Погода в Україні 21 лютого

В цей день дощі йтимуть на заході, півночі, в центрі країни та Харківській області. В Карпатах та на північному сході України 21 лютого очікується мокрий сніг. На решті території країни значних опадів не передчається.

Вітер — південно-західний та південний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі — -2...+3 °C, на сході — -8...-3 °C;

вдень — +2...+7 °C, на Закарпатті та півдні Одещини до +10 °C, на сході — 0...+5 °C.

Погода в Україні 21 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Погода у Києві 21 лютого

У Києві та області 21 лютого теж буде хмарна погода. Також в цей день очікується невеликий дощ.

Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — -2...+3 °C;

вдень — +2...+7 °C.

Температура повітря в Києві:

вночі — 0...+2 °C;

вдень — +5...+7 °C.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища 21-23 лютого

З 21 по 23 лютого в річках басейну Прип'яті буде зберігатися затоплення заплав у Волинській та Рівненській області, тому внаслідок цього можуть затопитися сільськогосподарські угіддя, господарські споруди у прирічкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв, що на Волині. В ці дні в регіоні спостергітиметься I рівень небезпеки.

"Утримуватиметься початкове затоплення житлових будинків водами р. Стохід у Камiнь-Каширському районі Волинської області (II рiвень небезпеки — помаранчевий)", — зазначили у повідомленні.

Також впродовж 20-22 лютого через утримання високих рівнів води на Десні та її притоці річки Снов буде триматися затоплення заплавних територій та доріг на заплаві, внаслідок чого може бути порушене транспортне сполучення із селами в Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області. Там в ці дні спостерігається І рівень небезпеки — жовтий.

Крім того, на Київщині на пригирловій ділянці Прип'яті, що в зоні ЧАЕС, буде продовжуватися поступове підвищення рівня води, тому може бути затоплення заплави — І рівень небезпеки — жовтий.

"На Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься значне затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Дніпра і Сожу та можливим початковим затопленням житлових будинків окремих сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий)", — попередили в Укргідрометцентрі.

Небезпечні гідрологічні явища 21-23 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в середу, 21 лютого, в Україні буде холодніша погода, ніж в попередні дні. Вночі температура повітря знизиться до -9 °C.

Також синоптики попереджали, що сьогодні, 20 лютого, в Україні різко погіршиться погода.