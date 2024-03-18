Прогноз погоды на 19 марта от Укргидрометцентра.

Мужчина идет по улице с зонтиком. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 19 марта будет в основном облачной. В этот день почти во всех областях будут идти обильные дожди, а иногда и снег. Температура воздуха будет колебаться от -9 до +13 °C.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 19 марта

Погода 19 марта не будет радовать украинцев солнцем, на протяжении всего дня небо будет затянуто облаками. На западе ожидается снег ночью, а днем дожди, в результате чего на дорогах образуется гололед. Будет преобладать северо-западный ветер, 7-12 м/с.

На остальных территориях также прогнозируют дожди и ночью с мокрым снегом. Кроме того, густые туманы покроют Кировоградскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую области и в Крым. Здесь будет юго-восточный ветер, 5-10 м/с.

В Карпатах синоптики обещают день без осадков, местами возможен мокрый снег. Ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха 19 марта:

на Западе температура воздуха ночью будет -5...0 °C, а днем +1..+6 °C;

на остальных территориях ночью -2...+3 °C (в Крыму +1...+6 °C), днем +4..+9 °C, на юго-востоке страны до +13 °C;

в Карпатах ночью -9...-4 °C, днем -4...+1 °C.

Карта погоды от Укргидрометцентра на 19 марта

Погода в Киеве и области 19 марта

В Киевской области также сохранится облачная погода. В течение дня будет идти дождь, а ночью ожидается мокрый снег. Ветер в основном будет юго-восточным, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью -2...+3 °C, днем +4...+9 °C. В Киеве ночью 0...+2 °C, днем +5...+7 °C.

Опасные метеорологические явления 19 марта

В Укргидрометцентре рассказали и об опасных гидрологических явлениях в Украине. В результате повышения и удержания высоких уровней воды: на Десне и ее притоке на реке Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Черниговской и Сумской областях — І уровень опасности.

Также опасность будет на Верхнем Днепре. Будет содержаться затопление поймы

сел по водам Сожа и Днепра в Черниговской области — ІІ уровень опасности.

"18-21 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, в г. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с содержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий", — говорится в сообщении.

Такая же ситуация и на Каневском водохранилище. Из-за весеннего половодья возможны резкие колебания уровней воды с затоплением пойм в Черкасской области — І уровень опасности.

"В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый)", — указали синоптики.

Карта опасных метеорологических явлений в Украине. Источник: Укргидрометцентр

Кроме того, синоптики предупреждают граждан о значительной снеголавинной опасности 3 уровня. Она ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области. Также угроза существует на высокогорье Закарпатской области 19 марта. Там объявлена умеренная опасность 2 уровня.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — отмечают синоптики.

Снеголовичная опасность 19 марта. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Диденко рассказала, что 19 марта в Украине ожидается влажная и прохладная погода. Практически по всей территории будет дождь. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +7 °С.

В течение всей недели погода в Украине будет дождливой. Практически во всех регионах ожидаются обильные осадки. Тем не менее температура воздуха значительно повысится до +12 °C.