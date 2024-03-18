Прогноз погоди на 19 березня від Укргідрометцентр

Чоловік йде вулицею з парасолею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у вівторок, 19 березня буде здебільшого хмарною. В цей день майже у всіх областях падатимуть рясні дощі, а подекуди і сніги. Температура повітря коливатиметься від -9 до +13 °C.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 березня

Погода 19 березня не радуватиме українців сонцем, протягом всього дня небо буде затягнуте хмарами. На Заході очікується сніг вночі, а вдень дощі, внаслідок чого на дорогах утвориться ожеледиця. Переважатиме північно-західний вітер, 7-12 м/с.

На решті територій також прогнозують дощі і вночі з мокрим снігом. Крім того, густі тумани накриють Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку області та в Крим. Тут буде південно-східний вітер, 5-10 м/с.

В Карпатах синоптики обіцяють день без опадів, подекуди можливий мокрий сніг. Очікуються сильні пориви вітру, 15-20 м/с.

Температура повітря 19 березня:

на Заході температура повітря вночі буде -5...0 °C, а вдень +1..+6 °C;

на решті територій вночі -2...+3°C (в Криму +1...+6 °C), вдень +4..+9 °C, на південному сході країни до +13 °C;

в Карпатах вночі -9..-4 °C, вдень -4...+1 °C.

Мапа погоди від Укргідрометцентру на 19 березня

Погода в Києві та області 19 березня

На Київщині також збережеться хмарна погода. Протягом дня дощитиме, а вночі очікується мокрий сніг. Вітер здебільшого буде південно-східним, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі -2..+3 °C, вдень +4...+9 °C. У Києві вночі 0...+2 °C, вдень +5...+7 °C.

Небезпечні метеорологічні явища 19 березня в Україні

В Укргідрометцентрі розповіли й про небезпечні гідрологічні явища в Україні. Внаслідок підвищення та утримання високих рівнів води: на Десні та її притоці річці Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Чернігівській та Сумській областях — І рівень небезпеки.

Також небезпека буде присутня на Верхньому Дніпрі. Утримуватиметься затоплення заплави

сіл водами Сожу і Дніпра у Чернігівській області — ІІ рівень небезпеки.

"18-21 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв’язку з проходженням весняного водопілля, на р. Дніпро у м. Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з утриманням відміток затоплення заплави та понижених прирічкових територій", — йдеться в повідомленні.

Така ж ситуація і на Канівському водосховищі. Через весняне водопілля можливі різкі коливання рівнів води з затопленням заплав у Черкаській області — І рівень небезпеки.

"Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р.Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий)", — вказали синоптики.

Мапа небезпечних метеорологічних явищ в Україні. Джерело: Укргідрометцентр

На додаток, синоптики попереджають громадян про значну сніголавинну небезпеку 3 рівня. Вона очікується на високогір'ї Івано-Франківської області. Також загроза існує на високогір'ї Закарпатської області 19 березня. там оголошено помірну небезпеку 2 рівня.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — наголошують синоптики.

Сніголавинна небезпека 19 березня. Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Діденко розповіла, що 19 березня в Україні очікується волога та прохолодна погода. Практично по всій території дощитиме. Температура повітря коливатиметься від +4 до +7 °С.

Додамо, протягом всього тижня погода в Україні буде дощовою. Практично у всіх регіонах очікуються рясні опади. Однак температура повітря значно підвищиться до +12 °C.