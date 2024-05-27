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Украину ожидает резкое потепление — в Укргидрометцентре предупреждают об опасности

27 мая 2024 21:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Украину ожидает резкое потепление — в Укргидрометцентре предупреждают об опасности
Люди в парке. Фото иллюстративное: ps.informator.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине во вторник, 28 мая, ожидается теплая погода с переменной облачностью. Температура воздуха будет достигать +29 °С. Кроме того, синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 28 мая

Во вторник украинцев ожидает переменная облачность. В южной части, Винницкой и Кировоградской областях, днем и в большинстве западных областей местами кратковременные дожди и грозы. На остальных территориях обойдется без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +12...+17 °С;
  • днем +24...+29 °С, на западе и юге страны +21...+26 °С;
  • на высокогорье Карпат ночью +7...+12 °С, днем +15...+20 °С.
Погода в Украине
Погода в Украине 28 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 28 мая

В столице и области обойдется без осадков. Ожидается переменная облачность.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С;
  • в Киеве ночью +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.
погода в Киеве
Погода в Киевской области 28 мая. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Синоптики предупреждают, что 27-30 мая в Украине кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ровенской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

пожарная опасность
Пожароопасность в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в ближайшие дни украинцы могут стать свидетелями неожиданного явления — "грязных" дождей, вызванных пылью из пустынных районов Сахары.

Также мы сообщали, что синоптики отметили, что первый месяц лета в Украине будет достаточно прохладным. Температура будет колебаться в пределах +19...+23 °C.

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