Украину ожидает резкое потепление — в Укргидрометцентре предупреждают об опасности

Люди в парке. Фото иллюстративное: ps.informator.ua

В Украине во вторник, 28 мая, ожидается теплая погода с переменной облачностью. Температура воздуха будет достигать +29 °С. Кроме того, синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 28 мая

Во вторник украинцев ожидает переменная облачность. В южной части, Винницкой и Кировоградской областях, днем и в большинстве западных областей местами кратковременные дожди и грозы. На остальных территориях обойдется без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +12...+17 °С;

днем +24...+29 °С, на западе и юге страны +21...+26 °С;

на высокогорье Карпат ночью +7...+12 °С, днем +15...+20 °С.

Погода в Украине 28 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 28 мая

В столице и области обойдется без осадков. Ожидается переменная облачность.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С;

в Киеве ночью +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.

Погода в Киевской области 28 мая. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Синоптики предупреждают, что 27-30 мая в Украине кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ровенской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожароопасность в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в ближайшие дни украинцы могут стать свидетелями неожиданного явления — "грязных" дождей, вызванных пылью из пустынных районов Сахары.

Также мы сообщали, что синоптики отметили, что первый месяц лета в Украине будет достаточно прохладным. Температура будет колебаться в пределах +19...+23 °C.