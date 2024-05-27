Україну очікує різке потепління — в Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку
В Україні у вівторок, 28 травня, очікується тепла погода з мінливою хмарністю. Температура повітря сягатиме +29 °С. Окрім того, синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки.
Про це розповіли в Укргідрометцентр.
Погода в Україні 28 травня
У вівторок на українців очікує мінлива хмарність. У південній частині, на Вінниччині та Кіровоградщині вдень і у більшості західних областей місцями короткочасні дощі та грози. На решті територій без опадів.
Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +12...+17 °С;
- вдень +24...+29 °С, на заході та півдні країни +21...+26 °С;
- на високогір'ї Карпат вночі +7...+12 °С, вдень +15...+20 °С.
Погода на Київщині 28 травня
У столиці та області обійдеться без опадів. Очікується мінлива хмарність.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С;
- у Києві вночі +14...+16 °С, вдень +26...+28 °С.
Синоптики попереджають
Синоптики попереджають, що 27-30 травня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Рівненської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що найближчими днями українці можуть стати свідками несподіваного явища — "брудних" дощів, які спричинені пилом з пустельних районів Сахари.
Також ми повідомляли, що синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °C.
Читайте Новини.LIVE!