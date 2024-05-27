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Україну очікує різке потепління — в Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку

27 травня 2024 21:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Україну очікує різке потепління — в Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку
Люди в парку. Фото ілюстративне: ps.informator.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у вівторок, 28 травня, очікується тепла погода з мінливою хмарністю. Температура повітря сягатиме +29 °С. Окрім того, синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки.

Про це розповіли в Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 28 травня

У вівторок на українців очікує мінлива хмарність. У південній частині, на Вінниччині та Кіровоградщині вдень і у більшості західних областей місцями короткочасні дощі та грози. На решті територій без опадів.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +12...+17 °С;
  • вдень +24...+29 °С, на заході та півдні країни +21...+26 °С;
  • на високогір'ї Карпат вночі +7...+12 °С, вдень +15...+20 °С.
Погода в Україні
Погода в Україні 28 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 28 травня

У столиці та області обійдеться без опадів. Очікується мінлива хмарність. 

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С;
  • у Києві вночі +14...+16 °С, вдень +26...+28 °С.
погода в Києві
Погода в Київській області 28 травня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають, що 27-30 травня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Рівненської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

пожежна небезпека
Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що найближчими днями українці можуть стати свідками несподіваного явища — "брудних" дощів, які спричинені пилом з пустельних районів Сахари.

Також ми повідомляли, що синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °C.

Київ
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