Погода в Украине завтра, 25 января, прогноз от синоптиков

Украину сковывает гололед — в Укргидрометцентре рассказали, где погода будет особенно опасна
В Украине синоптики прогнозируют облачную погоду завтра, 25 января. В то же время возможен мокрый снег и дождь, местами гололедица. Столбики термометров опустятся до -8°С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 25 января
Так, во всех областях Украины, кроме юга, ожидается местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. В восточных областях местами также будет гололедица.
- Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с;
- в западных, Винницкой и северных областях ночью порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток будет колебаться в диапазоне -1...+4°С ночью в восточных и юго-восточных областях -3...-8°С, днем на крайнем юге +2...+7°С.
В Карпатах синоптики прогнозируют снег и метель, а порывы ветра составят 19-24 м/с. Температура в течение суток составит 0…-5°С.
Снеголавинная опасность 25 января
В связи со снегопадами и вьюгами ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень) на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Украинцы предупреждают о вероятном сходе лавин и советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Опасные метеорологические явления
Завтра, 25 января в западных и Винницкой областях предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с и вьюге — первый уровень опасности.
Погода в Киевской области 25 января
В Киевской области завтра, 25 января, пройдет мокрый снег и дождь, а ночью местами возможно налипание мокрого снега. Также на дорогах области местами возможна гололедица.
- Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с;
- температура в течение суток -1°...+4°С;
- в Киеве ночью около 0°С, днем +1...+3°С.
Напомним, что народная синоптика Наталья Диденко удивила прогнозом на завтра. В Украине ожидается прохладная погода с высокой влажностью.
Также мы писали, что сегодня, 24 января, в северных и большинстве центральных областей синоптики прогнозируется небольшой мокрый снег.
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