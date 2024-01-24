Погода в Украине завтра, 25 января, прогноз от синоптиков

Девушка идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине синоптики прогнозируют облачную погоду завтра, 25 января. В то же время возможен мокрый снег и дождь, местами гололедица. Столбики термометров опустятся до -8°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 25 января

Так, во всех областях Украины, кроме юга, ожидается местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. В восточных областях местами также будет гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с;

в западных, Винницкой и северных областях ночью порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток будет колебаться в диапазоне -1...+4°С ночью в восточных и юго-восточных областях -3...-8°С, днем на крайнем юге +2...+7°С.

В Карпатах синоптики прогнозируют снег и метель, а порывы ветра составят 19-24 м/с. Температура в течение суток составит 0…-5°С.

Погода в Украине 25 января. Фото: Укргидрометцентр

Снеголавинная опасность 25 января

В связи со снегопадами и вьюгами ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень) на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Украинцы предупреждают о вероятном сходе лавин и советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Снеголовичная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления

Завтра, 25 января в западных и Винницкой областях предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с и вьюге — первый уровень опасности.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 25 января

В Киевской области завтра, 25 января, пройдет мокрый снег и дождь, а ночью местами возможно налипание мокрого снега. Также на дорогах области местами возможна гололедица.

Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с;

температура в течение суток -1°...+4°С;

в Киеве ночью около 0°С, днем +1...+3°С.

Напомним, что народная синоптика Наталья Диденко удивила прогнозом на завтра. В Украине ожидается прохладная погода с высокой влажностью.

Также мы писали, что сегодня, 24 января, в северных и большинстве центральных областей синоптики прогнозируется небольшой мокрый снег.