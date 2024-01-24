Погода в Україні завтра, 25 січня, - прогноз від синоптиків

Україну скує ожеледь — в Укргідрометцентрі розповіли, де погода буде особливо небезпечною
В Україні синоптики прогнозують хмарну погоду завтра, 25 січня. Водночас можливий мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь. Стовпчики термометрів опустяться до -8°С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 25 січня
Так, в усіх областях України, окрім півдня, очікується місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. У східних областях подекуди також буде ожеледь.
- Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с;
- у західних, Вінницькій і у північних областях вночі пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби коливатиметься у діапазоні -1...+4°С — вночі у східних та південно-східних областях -3...-8°С, вдень на крайньому півдні +2...+7°С.
У Карпатах синоптики прогнозують сніг та хуртовину, а пориви вітру сягнуть 19-24 м/с. Температура протягом доби становитиме 0...-5°С.
Сніголавинна небезпека 25 січня
У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень) на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Українців попереджають про ймовірне сходження лавин та радять утриматись від походів на високогір'я.
Небезпечні метеорологічні явища
Завтра, 25 січня у західних та Вінницькій областях попереджають про пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 19-24 м/с та хуртовину — перший рівень небезпечності.
Погода на Київщині 25 січня
У Київській області завтра, 25 січня, пройде мокрий сніг та дощ, а вночі місцями можливе налипання мокрого снігу. Також на дорогах області місцями ймовірна ожеледиця.
- Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с;
- температура протягом доби -1°...+4°С;
- у Києві вночі близько 0°С, вдень +1...+3°С.
Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко здивувала прогнозом на завтра. В Україні очікується холодна погода з високою вологістю.
Також ми писали, що сьогодні, 24 січня, у північних та більшості центральних областей синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг.
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