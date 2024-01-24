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Україну скує ожеледь — в Укргідрометцентрі розповіли, де погода буде особливо небезпечною

24 січня 2024 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 25 січня, - прогноз від синоптиків
Дівчина йде вулицею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні синоптики прогнозують хмарну погоду завтра, 25 січня. Водночас можливий мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь. Стовпчики термометрів опустяться до -8°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 25 січня

Так, в усіх областях України, окрім півдня, очікується місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. У східних областях подекуди також буде ожеледь.

  • Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с;
  • у західних, Вінницькій і у північних областях вночі пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби коливатиметься у діапазоні -1...+4°С — вночі у східних та південно-східних областях -3...-8°С, вдень на крайньому півдні +2...+7°С.

У Карпатах синоптики прогнозують сніг та хуртовину, а пориви вітру сягнуть 19-24 м/с. Температура протягом доби становитиме 0...-5°С.

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Погода в Україні 25 січня. Фото: Укргідрометцентр

Сніголавинна небезпека 25 січня

У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень) на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Українців попереджають про ймовірне сходження лавин та радять утриматись від походів на високогір'я.

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Сніголавинна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

Завтра, 25 січня у західних та Вінницькій областях попереджають про пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 19-24 м/с та хуртовину — перший рівень небезпечності.

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Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 25 січня

У Київській області завтра, 25 січня, пройде мокрий сніг та дощ, а вночі місцями можливе налипання мокрого снігу. Також на дорогах області місцями ймовірна ожеледиця.

  • Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с;
  • температура протягом доби -1°...+4°С;
  • у Києві вночі близько 0°С, вдень +1...+3°С.

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко здивувала прогнозом на завтра. В Україні очікується холодна погода з високою вологістю.

Також ми писали, що сьогодні, 24 січня, у північних та більшості центральних областей синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг. 

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