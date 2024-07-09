Прогноз погоды в Украине на завтра, 10 июля, от Укргидрометцентра

Украину завтра накроет жара до +40 °C, а местами пронесутся грозовые ураганы
Погода в Украине завтра, 10 июля, будет жаркой. Однако в некоторых областях ожидаются дожди и грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 10 июля
Синоптики рассказали, что днем на Закарпатье и в северо-восточной части местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью +20...+25 °C, днем +35...+39 °C. В Николаевской и Херсонской областях ожидается +40 °C. На остальной территории ночью +17...+22 °C, днем +29...+34 °C.
Погода по Киевской области 10 июля
В столичном регионе ожидается сухая жаркая погода. Температура воздуха по области ночью +17...+22 °C, днем +29...+34 °C.
В Киеве ночью около +20 °C, днем +31...+33 °C.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине 10 июля ожидается дождливая погода с грозами. Непогода придет ближе к вечеру на северо-востоке страны. Температура воздуха составит до +39 °C.
Также в Украине в течение недели будет сильная жара. Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+39 °C, местами до +40 °C и выше.
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