Прогноз погоды в Украине на завтра, 10 июля, от Укргидрометцентра

Молния во время грозы во время грозы. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 10 июля, будет жаркой. Однако в некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 10 июля

Синоптики рассказали, что днем на Закарпатье и в северо-восточной части местами кратковременный дождь, гроза.

Погода в Украине 10 июля в 03:00. Фото: Meteopost

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 10 июля в 15.00. Фото: Meteopost

Температура воздуха в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью +20...+25 °C, днем +35...+39 °C. В Николаевской и Херсонской областях ожидается +40 °C. На остальной территории ночью +17...+22 °C, днем +29...+34 °C.

Прогноз погоды в Украине 10 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 10 июля

В столичном регионе ожидается сухая жаркая погода. Температура воздуха по области ночью +17...+22 °C, днем +29...+34 °C.

Погода в Украине 10 июля в 21:00. Фото: Meteopost

В Киеве ночью около +20 °C, днем +31...+33 °C.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине 10 июля ожидается дождливая погода с грозами. Непогода придет ближе к вечеру на северо-востоке страны. Температура воздуха составит до +39 °C.

Также в Украине в течение недели будет сильная жара. Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+39 °C, местами до +40 °C и выше.