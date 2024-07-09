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Україну завтра накриє спека до +40 °C, а місцями пронесуться грозові буревії

9 липня 2024 23:43
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 10 липня, від Укргідрометцентру
Блискавка під час грози. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 10 липня, буде спекотною. Однак у деяких областях очікуються дощі та грози. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 10 липня 

Синоптики розповіли, що вдень на Закарпатті та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.

Погода в Україні 10 липня
Погода в Україні 10 липня о 03:00. Фото: Meteopost

Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на завтра
Погода в Україні 10 липня о 15:00. Фото: Meteopost

Температура повітря у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вночі +20...+25 °C, вдень +35...+39 °C. У Миколаївській та Херсонській областях очікується +40 °C. На решті території вночі +17...+22 °C, вдень +29...+34 °C.

Прогноз погоди в Україні 10 липня
Прогноз погоди в Україні 10 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 10 липня

У столичному регіоні очікується суха спекотна погода. Температура повітря по області вночі +17...+22 °C, вдень +29...+34 °C. 

Погода в Україні у середу
Погода в Україні 10 липня о 21:00. Фото: Meteopost

У Києві вночі близько +20 °C, вдень +31...+33 °C.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Україні 10 липня очікується дощова погода з грозами. Негода прийде ближче до вечора на північному сході країни. Температура повітря становитиме до +39 °C.

Також в Україні впродовж тижня передбачається сильна спека. Максимальна температура повітря досягатиме +30...+39 °C, місцями до +40 °C і вище.

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