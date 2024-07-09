Прогноз погоди в Україні на завтра, 10 липня, від Укргідрометцентру

Україну завтра накриє спека до +40 °C, а місцями пронесуться грозові буревії
Погода в Україні завтра, 10 липня, буде спекотною. Однак у деяких областях очікуються дощі та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 10 липня
Синоптики розповіли, що вдень на Закарпатті та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вночі +20...+25 °C, вдень +35...+39 °C. У Миколаївській та Херсонській областях очікується +40 °C. На решті території вночі +17...+22 °C, вдень +29...+34 °C.
Погода по Київській області 10 липня
У столичному регіоні очікується суха спекотна погода. Температура повітря по області вночі +17...+22 °C, вдень +29...+34 °C.
У Києві вночі близько +20 °C, вдень +31...+33 °C.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Україні 10 липня очікується дощова погода з грозами. Негода прийде ближче до вечора на північному сході країни. Температура повітря становитиме до +39 °C.
Також в Україні впродовж тижня передбачається сильна спека. Максимальна температура повітря досягатиме +30...+39 °C, місцями до +40 °C і вище.
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