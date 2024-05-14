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Украину завтра скуют заморозки и накроют грозы — в Укргидрометцентре предупредили несколько регионов

14 мая 2024 21:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, что в Украине в ближайшие дни будут заморозки и ливни
Сильный ветер на улице города. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Метеорологи предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях. В некоторых областях 15-16 мая ожидается похолодание, заморозки и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр во вторник, 14 мая.

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Погода в Украине на 15 мая

Погода в Украине 15 мая переменная и облачная. В юго-восточной части передают о кратковременных дождях, а местами даже и грозы. На других территориях осадков не будет. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет +4...+9 °C, на западе и севере +1...+6 °C, на поверхности почвы заморозки 0...+5 °C, днем +11...+16 °C, в Закарпатье +17...+21 °C.

Украину завтра скуют заморозки и накроют грозы - в Укргидрометцентре предупредили несколько регионов - фото 1
Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Прогноз погоды в Киевской области

Завтра в Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Присутствует северо-восточный ветер, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет +4...+6 °C, а днем +15 °C. Также в области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…+5 °C.

Предупреждают также о стихийных опасных метеорологических явлениях.

Украину завтра скуют заморозки и накроют грозы - в Укргидрометцентре предупредили несколько регионов - фото 2
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Опасные метеорологические явления в Украине


Ночью 15 мая в западных и северных областях предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ночью 16 мая это касается почти всей Украины, кроме юга и Закарпатья. На поверхности почвы будут заморозки 0...+5 °С, уровень опасности желтый.

Украину завтра скуют заморозки и накроют грозы - в Укргидрометцентре предупредили несколько регионов - фото 3
Территория, где предупреждают об опасных метеорологических явлениях ночью 15 мая. Фото: Украинский гидрометеорологический центр
Украину завтра скуют заморозки и накроют грозы - в Укргидрометцентре предупредили несколько регионов - фото 4
Территория, где предупреждают об опасных метеорологических явлениях ночью 16 мая. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Пожарная опасность по Украине

В ближайшие дни, 15-17 мая, в большинстве западных, центральных, восточных, Киевской и Одесской областях предупреждают о пожарной опасности. В Николаевской, Сумской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности передается 16-17 мая.

Украину завтра скуют заморозки и накроют грозы - в Укргидрометцентре предупредили несколько регионов - фото 5
Территория, где предупреждается о пожарной опасности 15-17 мая. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Погода на этой неделе 14-17 мая — Укргидрометцентр

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.

Также мы рассказывали, когда в Украине можно будет увидеть солнечное затмение и чем это явление будет уникальным.

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