Синоптики рассказали, что в Украине в ближайшие дни будут заморозки и ливни

Украину завтра скуют заморозки и накроют грозы — в Укргидрометцентре предупредили несколько регионов
Метеорологи предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях. В некоторых областях 15-16 мая ожидается похолодание, заморозки и грозы.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр во вторник, 14 мая.
Погода в Украине на 15 мая
Погода в Украине 15 мая переменная и облачная. В юго-восточной части передают о кратковременных дождях, а местами даже и грозы. На других территориях осадков не будет. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет +4...+9 °C, на западе и севере +1...+6 °C, на поверхности почвы заморозки 0...+5 °C, днем +11...+16 °C, в Закарпатье +17...+21 °C.
Прогноз погоды в Киевской области
Завтра в Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Присутствует северо-восточный ветер, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет +4...+6 °C, а днем +15 °C. Также в области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…+5 °C.
Предупреждают также о стихийных опасных метеорологических явлениях.
Опасные метеорологические явления в Украине
Ночью 15 мая в западных и северных областях предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ночью 16 мая это касается почти всей Украины, кроме юга и Закарпатья. На поверхности почвы будут заморозки 0...+5 °С, уровень опасности желтый.
Пожарная опасность по Украине
В ближайшие дни, 15-17 мая, в большинстве западных, центральных, восточных, Киевской и Одесской областях предупреждают о пожарной опасности. В Николаевской, Сумской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности передается 16-17 мая.
Погода на этой неделе 14-17 мая — Укргидрометцентр
Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.
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