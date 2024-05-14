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Україну завтра скують заморозки та накриють грози — в Укргідрометцентрі попередили кілька регіонів

14 травня 2024 21:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, що в Україні найближчими днями будуть заморозки і зливи
Сильний вітер на вулиці міста. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Метеорологи попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. У деяких областях 15-16 травня очікується похолодання, заморозки та грози. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у вівторок, 14 травня.

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Погода в Україні на 15 травня

Погода в Україні 15 травня буде мінливою та хмарною. У південно-східній частині передають про короткочасні дощі, а місцями навіть і  грози. На інших територіях опадів не буде. Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме  +4...+9 °C, на заході і півночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 °C, вдень +11...+16 °C, на Закарпатті +17...+21 °C.

Україну завтра скують заморозки та накриють грози — в Укргідрометцентрі попередили кілька регіонів - фото 1
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз погоди на Київщині

Завтра на Київщині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Буде присутній північно-східний вітер, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме  +4...+6 °C, а вдень +15 °C. Також у  області на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...+5 °C.

Попереджають також про стихійні небезпечні метеорологічні явища.

Україну завтра скують заморозки та накриють грози — в Укргідрометцентрі попередили кілька регіонів - фото 2
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Небезпечні метеорологічні явища в Україні


Вночі 15 травня у західних і північних областях попереджають про про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 16 травня це стосується майже всієї України, окрім півдня і Закарпаття. На поверхні ґрунту будуть заморозки 0...+5 °С, рівень небезпечності — жовтий.

Україну завтра скують заморозки та накриють грози — в Укргідрометцентрі попередили кілька регіонів - фото 3
Територія, де попереджають про небезпечні метеорологічні явища вночі 15 травня. Фото: Український гідрометеорологічний центр
Україну завтра скують заморозки та накриють грози — в Укргідрометцентрі попередили кілька регіонів - фото 4
Територія, де попереджають про небезпечні метеорологічні явища вночі 16 травня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Пожежна небезпека по Україні

У найближчі дні, 15-17 травня, у більшості західних, центральних, східних, Київській, Одеській областях попереджають про пожежну небезпеку. У Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки передають 16-17 травня.

Україну завтра скують заморозки та накриють грози — в Укргідрометцентрі попередили кілька регіонів - фото 5
Територія, де попереджають про пожежну небезпеку 15-17 травня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Погода на цьому тижні 14-17 травня — Укргідрометцентр

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

Також ми розповідали про те, коли в Україні можна буде побачити сонячне затемнення та чим це явище буде унікальне.

погода
Укргідрометцентр
Україна
прогноз погоди
заморозки

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