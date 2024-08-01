Прогноз погоды в Украине на завтра 2 августа

Женщины в жару освежаются прохладной водой. Фото: Новости.

В пятницу, 2 августа, в некоторых областях Украины будет жаркая погода. Лишь в западных регионах пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 августа

По данным синоптиков, 2 августа в Украине переменная облачность.

В Прикарпатье и Закарпатье возможны кратковременные дожди и грозы.

В других регионах осадков не ожидается.

Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет +13...+18°C, днем +25...+30°C.

На юге страны ночью температура будет от +17°C до +22°C, а днем от +28°C до +33°C.

В Карпатах ночью температура будет колебаться от +10 до +15°C, а днем от +20 до +25°C.

Прогноз погоды на 2 августа. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о пожарной опасности в Украине.

Угроза не коснется только Ровенской области.

Предупреждение пожарной опасности в Украине на пятницу, 2 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 2 августа.

Народный синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 2 августа в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, а также будет царить сухая и солнечная погода. В западных областях во второй половине дня увеличится облачность.

Температура воздуха ожидается в пределах +25...+30°C.

В южной части +28...+32°C.

Она добавила, что ветер на Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный.

Температурная карта. Фото: ventusky.com

Ранее Наталка Диденко спрогнозировала, когда в Украину наконец-то придет похолодание. По ее словам, вскоре ряд областей покроют дожди.

В то же время синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о погоде в августе 2024 года. Последний месяц лета еще удивит жарой, ведь иногда температура воздуха повысится до +34...+36 °C.