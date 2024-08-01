Прогноз погоды в Украине на завтра 2 августа

Украину снова накроет жара — синоптики предупредили о высокой температуре в ряде областей
В пятницу, 2 августа, в некоторых областях Украины будет жаркая погода. Лишь в западных регионах пройдут дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 2 августа
По данным синоптиков, 2 августа в Украине переменная облачность.
В Прикарпатье и Закарпатье возможны кратковременные дожди и грозы.
В других регионах осадков не ожидается.
Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью будет +13...+18°C, днем +25...+30°C.
На юге страны ночью температура будет от +17°C до +22°C, а днем от +28°C до +33°C.
В Карпатах ночью температура будет колебаться от +10 до +15°C, а днем от +20 до +25°C.
Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о пожарной опасности в Украине.
Угроза не коснется только Ровенской области.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 2 августа.
Народный синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 2 августа в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, а также будет царить сухая и солнечная погода. В западных областях во второй половине дня увеличится облачность.
Температура воздуха ожидается в пределах +25...+30°C.
В южной части +28...+32°C.
Она добавила, что ветер на Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный.
Ранее Наталка Диденко спрогнозировала, когда в Украину наконец-то придет похолодание. По ее словам, вскоре ряд областей покроют дожди.
В то же время синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о погоде в августе 2024 года. Последний месяц лета еще удивит жарой, ведь иногда температура воздуха повысится до +34...+36 °C.
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