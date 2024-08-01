Прогноз погоди в Україні на завтра 2 серпня

Жінки у спеку освіжаються прохолодною водою. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 2 серпня, у деяких областях України буде спекотна погода. Лише у західних регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 2 серпня

За даними синоптиків, 2 серпня в Україні буде мінлива хмарність.

В Прикарпатті та Закарпатті можливі короткочасні дощі і грози.

В інших регіонах опадів не передбачається.

Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме +13...+18 °C, вдень +25...+30 °C.

На півдні країни вночі температура буде від +17 °C до +22 °C, а вдень — від +28 °C до +33 °C.

В Карпатах вночі температура коливатиметься від +10 °C до +15 °C, а вдень від +20 °C до +25 °C.

Прогноз погоди на 2 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про пожежну небезпеку в Україні.

Загроза не зачепить лише Рівненську область.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні на п'ятницю, 2 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 2 серпня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 2 серпня в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, пануватиме суха та сонячна погода. У західних областях в другій половині дня збільшиться хмарність.

Температура повітря очікується в межах +25...+30 °C.

У південній частині +28...+32 °C.

Вона додала, що вітер в Україні буде північно-західний, невеликий або помірний.

Температурна карта. Фото: ventusky.com

Раніше Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну нарешті завітає похолодання. За її словами, невдовзі низку областей накриють дощі.

Водночас синоптики Укргідрометцентру попередили українців про погоду в серпні 2024 року. Останній місяць літа ще здивує спекою, адже подекуди температура повітря підвищиться до +34...+36 °C.