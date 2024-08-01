Прогноз погоди в Україні на завтра 2 серпня

Україну знову накриє спека — синоптики попередили про високу температуру у низці областей
У п'ятницю, 2 серпня, у деяких областях України буде спекотна погода. Лише у західних регіонах пройдуть дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 2 серпня
За даними синоптиків, 2 серпня в Україні буде мінлива хмарність.
В Прикарпатті та Закарпатті можливі короткочасні дощі і грози.
В інших регіонах опадів не передбачається.
Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме +13...+18 °C, вдень +25...+30 °C.
На півдні країни вночі температура буде від +17 °C до +22 °C, а вдень — від +28 °C до +33 °C.
В Карпатах вночі температура коливатиметься від +10 °C до +15 °C, а вдень від +20 °C до +25 °C.
Крім того, в Укргідрометцентрі попередили про пожежну небезпеку в Україні.
Загроза не зачепить лише Рівненську область.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 2 серпня
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 2 серпня в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, пануватиме суха та сонячна погода. У західних областях в другій половині дня збільшиться хмарність.
Температура повітря очікується в межах +25...+30 °C.
У південній частині +28...+32 °C.
Вона додала, що вітер в Україні буде північно-західний, невеликий або помірний.
Раніше Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну нарешті завітає похолодання. За її словами, невдовзі низку областей накриють дощі.
Водночас синоптики Укргідрометцентру попередили українців про погоду в серпні 2024 року. Останній місяць літа ще здивує спекою, адже подекуди температура повітря підвищиться до +34...+36 °C.
Читайте Новини.LIVE!