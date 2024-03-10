Погода в Украине завтра 11 марта - прогноз от Укргидрометцентра

Укргидрометцентр назвал области, которые завтра накроют проливные дожди и мощные ураганы
В Украине завтра, 11 марта ожидается пасмурная погода с проливными дождями и сильным ветром. Температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+8 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в воскресенье, 10 марта.
Прогноз погоды в Украине на 11 марта
Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, а днем в западных регионах, а также в некоторых местах Одесской и Винницкой областей ожидается сильный дождь. В остальных районах осадков не предвидится.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с, а в западных областях днем могут быть порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха будет колебаться: в юго-западной части страны ночью ожидается 0…+5 °С, днем +5…+10° С, а в Закарпатье до +14 °С.
На остальной территории ночью будет -1…-6 °С, а на северо-востоке -9 °С, днем же температура поднимется до +3…+8 °С.
Прогноз погоды в Киеве и области на 11 марта
В Киевской области 11 марта ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит -1…-6 °С, а днем поднимется до +3…+8 °С.
В Киеве ночью ожидается -2…-4 °С, а днем температура поднимется до +4…+6 °С.
Снеголавинная ситуация в Карпатах
Укргидрметцентр сообщил, что 10 и 11 марта ожидается значительная снеголавинная опасность (уровень 3) на высокогорье Ивано-Франковской области и на высокогорье Закарпатской области 11 марта. Возможен сход снежных масс при небольших дополнительных нагрузках, а также формирование отдельных средних и крупных лавин. Умеренная снеголавинная опасность (уровень 2) ожидается на высокогорье Закарпатской области 10 марта.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко заявила, что 11 марта Украина будет под влиянием антициклона по имени Klemens. В связи с этим осадков в этот день в большинстве областей не предполагается.
Ранее Диденко сделала прогноз на следующую неделю.
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