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Укргидрометцентр назвал области, которые завтра накроют проливные дожди и мощные ураганы

10 марта 2024 22:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра 11 марта - прогноз от Укргидрометцентра
Сильный ветер в Украине. Фото иллюстративное: pinterest.co.uk
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра, 11 марта ожидается пасмурная погода с проливными дождями и сильным ветром. Температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+8 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в воскресенье, 10 марта.

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Прогноз погоды в Украине на 11 марта

Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, а днем в западных регионах, а также в некоторых местах Одесской и Винницкой областей ожидается сильный дождь. В остальных районах осадков не предвидится. 

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с, а в западных областях днем могут быть порывы до 15-20 м/с. 

Температура воздуха будет колебаться: в юго-западной части страны ночью ожидается 0…+5 °С, днем +5…+10° С, а в Закарпатье до +14 °С. 

На остальной территории ночью будет -1…-6 °С, а на северо-востоке  -9 °С, днем же температура поднимется до +3…+8 °С.

ПОгода
Погода в Украине на 11 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области на 11 марта

В Киевской области 11 марта ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит -1…-6 °С, а днем поднимется до +3…+8 °С.

В Киеве ночью ожидается -2…-4 °С, а днем температура поднимется до +4…+6 °С.

Снеголавинная ситуация в Карпатах

Укргидрметцентр сообщил, что 10 и 11 марта ожидается значительная снеголавинная опасность (уровень 3) на высокогорье Ивано-Франковской области и на высокогорье Закарпатской области 11 марта. Возможен сход снежных масс при небольших дополнительных нагрузках, а также формирование отдельных средних и крупных лавин. Умеренная снеголавинная опасность (уровень 2) ожидается на высокогорье Закарпатской области 10 марта.

Лавина
Снеголавинная ситуация на 10 и 11 марта. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко заявила, что 11 марта Украина будет под влиянием антициклона по имени Klemens. В связи с этим осадков в этот день в большинстве областей не предполагается.

Ранее Диденко сделала прогноз на следующую неделю.

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