Погода в Україні завтра 11 березня - прогноз від Укргідрометцентру

Укргідрометцентр назвав області, які завтра накриють зливи та потужні урагани
В Україні завтра, 11 березня, очікується похмура погода з проливними дощами та сильним вітром. Температура повітря коливатиметься в межах +4…+8 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у неділю, 10 березня.
Прогноз погоди в Україні на 11 березня
Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у західних регіонах, а також у деяких місцях Одеської та Вінницької областей очікується сильний дощ. У решті районів опадів не передбачається.
Вітер буде дути з південного сходу зі швидкістю 7-12 м/с, а в західних областях удень можуть бути пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря коливатиметься: у південно-західній частині країни вночі очікується 0…+5 °С, удень +5…+10 °С, а на Закарпатті до +14 °С.
На решті території вночі буде -1...-6 °С, а на північному сході -9 °С, вдень температура підніметься до +3...+8 °С.
Прогноз погоди у Києві та області на 11 березня
У Київській області 11 березня очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями, без опадів. Вітер буде дути з південного сходу зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме -1...-6 °С, а вдень підніметься до +3...+8 °С.
У Києві вночі очікується -2...-4°С, а вдень температура підніметься до +4...+6 °С.
Сніголавинна ситуація у Карпатах
Укргідрметцентр повідомив, що 10 та 11 березня очікується значна сніголавинна небезпека (рівень 3) на високогір'ї Івано-Франківської області та на високогір'ї Закарпатської області 11 березня. Можливе сходження снігових мас при невеликих додаткових навантаженнях, а також формування окремих середніх і великих лавин. Помірна сніголавинна небезпека (рівень 2) очікується на високогір'ї Закарпатської області 10 березня.
Нагадаємо, народний синоптик Наталія Діденко заявила, що 11 березня Україна буде під впливом антициклону, на ім'я Klemens. У зв'язку із цим опадів у цей день у більшості областей не передбачається.
Раніше Діденко зробила прогноз наступного тижня.
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