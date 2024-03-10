Погода в Україні завтра 11 березня - прогноз від Укргідрометцентру

Сильний вітер в Україні. Фото ілюстративне: pinterest.co.uk

В Україні завтра, 11 березня, очікується похмура погода з проливними дощами та сильним вітром. Температура повітря коливатиметься в межах +4…+8 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у неділю, 10 березня.

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Прогноз погоди в Україні на 11 березня

Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у західних регіонах, а також у деяких місцях Одеської та Вінницької областей очікується сильний дощ. У решті районів опадів не передбачається.

Вітер буде дути з південного сходу зі швидкістю 7-12 м/с, а в західних областях удень можуть бути пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря коливатиметься: у південно-західній частині країни вночі очікується 0…+5 °С, удень +5…+10 °С, а на Закарпатті до +14 °С.

На решті території вночі буде -1...-6 °С, а на північному сході -9 °С, вдень температура підніметься до +3...+8 °С.

Погода в Україні на 11 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області на 11 березня

У Київській області 11 березня очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями, без опадів. Вітер буде дути з південного сходу зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме -1...-6 °С, а вдень підніметься до +3...+8 °С.

У Києві вночі очікується -2...-4°С, а вдень температура підніметься до +4...+6 °С.

Сніголавинна ситуація у Карпатах

Укргідрметцентр повідомив, що 10 та 11 березня очікується значна сніголавинна небезпека (рівень 3) на високогір'ї Івано-Франківської області та на високогір'ї Закарпатської області 11 березня. Можливе сходження снігових мас при невеликих додаткових навантаженнях, а також формування окремих середніх і великих лавин. Помірна сніголавинна небезпека (рівень 2) очікується на високогір'ї Закарпатської області 10 березня.

Сніголавинна ситуація на 10 та 11 березня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталія Діденко заявила, що 11 березня Україна буде під впливом антициклону, на ім'я Klemens. У зв'язку із цим опадів у цей день у більшості областей не передбачається.

Раніше Діденко зробила прогноз наступного тижня.