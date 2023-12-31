Погода в Украине завтра, 1 января - прогноз синоптиков

Укргидрометцентр назвал регионы, которые накроет ураган в первый день нового года
В Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями в первый день нового года. Впрочем, в некоторых областях ожидается мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 1 января
Сообщается, что в западных регионах, в течение дня в северных районах и в Винницкой области ожидается умеренный осадки, а в Закарпатье и Карпатах прогнозируется значительный дождь, возможен мокрый снег.
На большей части территории осадков не предвидится. В центральных и южных областях ночью и утром могут быть туманы.
Ветер будет преимущественно южным со скоростью 5-10 м/с, в Карпатах ожидаются порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью будет колебаться в пределах -2…+3 °С, а днем ожидается +2…+7 °С, в южных областях температура достигнет +6…+11 °С.
Погода в Киеве и области на 1 января
В Киеве и области ожидается пасмурная погода с прояснениями. Ночью осадки не ожидаются, а днем будет дождь.
Ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 м/с. Температура в регионе ночью будет варьироваться в пределах -2…+3 °С, днем ожидается +2…+7 °С. В Киеве ночью температура будет около 0 °С, днем повысится до +4…+6 °С.
Снеголавинная ситуация в Карпатах
Укргидрометцентр предупреждает, что 1 января ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень) в высокогорных районах Ивано-Франковской области из-за осадков.
"Существует вероятность схода лавин даже при небольших дополнительных нагрузках, включая отдельные средние и крупные лавины. Настоятельно не рекомендуем совершать походы в высокогорье", — говорится в ообщении.
Умеренный уровень снеголавинной опасности (2-й уровень) сохраняется:
- 31 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области.
- с 31 декабря по 1 января в высокогорье Закарпатской области.
Напомним, сегодня, 31 декабря, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют, однако с утра город и область окутают сильный туман.
Также мы писали, что погода в Украине 31 декабря без существенных осадков. Ночью в северо-восточной части небольшой дождь и мокрый снег. Также синоптики предупреждают об гололеде. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
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