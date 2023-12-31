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Укргидрометцентр назвал регионы, которые накроет ураган в первый день нового года

31 декабря 2023 21:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра, 1 января - прогноз синоптиков
Сильные порывы ветра. Фото: Associated Press
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями в первый день нового года. Впрочем, в некоторых областях ожидается мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 1 января

Сообщается, что в западных регионах, в течение дня в северных районах и в Винницкой области ожидается умеренный осадки, а в Закарпатье и Карпатах прогнозируется значительный дождь, возможен мокрый снег. 

На большей части территории осадков не предвидится. В центральных и южных областях ночью и утром могут быть туманы.

Ветер будет преимущественно южным со скоростью 5-10 м/с, в Карпатах ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах -2…+3 °С, а днем ожидается +2…+7 °С, в южных областях температура достигнет +6…+11 °С.

Погода в Україні
Погода в Украине на 1 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 1 января

В Киеве и области ожидается пасмурная погода с прояснениями. Ночью осадки не ожидаются, а днем будет дождь.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 м/с. Температура в регионе ночью будет варьироваться в пределах -2…+3 °С, днем ожидается  +2…+7 °С. В Киеве ночью температура будет около 0 °С, днем повысится до +4…+6 °С. 

Снеголавинная ситуация в Карпатах

Укргидрометцентр предупреждает, что 1 января ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень) в высокогорных районах Ивано-Франковской области из-за осадков. 

"Существует вероятность схода лавин даже при небольших дополнительных нагрузках, включая отдельные средние и крупные лавины. Настоятельно не рекомендуем совершать походы в высокогорье", — говорится в ообщении.

Умеренный уровень снеголавинной опасности (2-й уровень) сохраняется:

  • 31 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области.
  • с 31 декабря по 1 января в высокогорье Закарпатской области.
Снеголавинная опасность
Снеголавинная опасность в Карпатах. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 31 декабря, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Синоптики осадков не прогнозируют, однако с утра город и область окутают сильный туман.

Также мы писали, что погода в Украине 31 декабря без существенных осадков. Ночью в северо-восточной части небольшой дождь и мокрый снег. Также синоптики предупреждают об гололеде. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

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