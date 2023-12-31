Погода в Україні завтра, 1 січня - прогноз синоптиків

Укргідрометцентр назвав регіони, які накриє ураган у перший день нового року
В Україні очікується похмура погода із проясненнями у перший день нового року. Втім, у деяких областях очікується мокрий сніг із дощем та сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 1 січня
Повідомляється, що у західних регіонах, протягом дня у північних районах та на Вінниччині очікуються помірні опади, а на Закарпатті та Карпатах прогнозується значний дощ, можливий мокрий сніг.
На більшій частині території опадів не передбачається. У центральних та південних областях вночі та вранці можуть бути тумани.
Вітер буде переважно південним зі швидкістю 5-10 м/с, у Карпатах очікуються пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі коливатиметься в межах -2...+3 °С, а вдень очікується +2...+7 °С, у південних областях температура сягне +6...+11 °С.
Погода в Києві та області на 1 січня
У Києві та області очікується похмура погода з проясненнями. Вдень буде йти дощ.
Вітер дме з півдня зі швидкістю 5-10 м/с. Температура в регіоні вночі варіюватиметься в межах -2...+3 °С, вдень очікується +2...+7 °С. У Києві вночі температура буде близько 0 °С, удень підвищиться до +4…+6 °С.
Сніголавинна ситуація у Карпатах
Укргідрометцентр попереджає, що 1 січня очікується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень) у високогірних районах Івано-Франківської області через опади.
"Існує ймовірність сходу лавин навіть при невеликих додаткових навантаженнях, включаючи окремі середні та великі лавини. Настійно не рекомендуємо здійснювати походи у високогір'я", — йдеться в повідомленні.
Помірний рівень сніголавинної небезпеки (2-й рівень) зберігається:
- 31 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області.
- з 31 грудня до 1 січня у високогір'ї Закарпатської області.
Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода із проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують, проте зранку місто та область огортають сильний туман.
Також ми писали, що погода в Україні 31 грудня, без істотних опадів. Вночі у північно-східній частині невеликий дощ та мокрий сніг. Також синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер західний, південно-східний, 5-10 м/с.
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