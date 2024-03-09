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Укргидрометцентр назвал регионы, которые завтра накроют мокрый снег с дождем

9 марта 2024 22:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра 10 марта - прогноз от Укргидрометцентра
Люди выходят из автобуса. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в воскресенье, 10 марта ожидается переменчивая погода, будет пасмурно с прояснениями. Некоторые регионы страны накроют мокрый снег с дождем.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в субботу, 9 марта.

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Прогноз погоды в Украине на 10 марта

Завтра осадков не ожидается, за исключением небольшого дневного дождя в отдельных районах Закарпатья, а также местами небольшого мокрого снега и дождя в северо-восточных, восточных областях и в горных районах Карпат.

В западных и южных областях в ночное время и утром возможен туман. Ветер будет дуть сначала с юго-востока, затем поворачивая на северо-восток, со скоростью 5-10 м/с. 

Ночью температура воздуха составит -5 °C, в Карпатах местами до -9°C, а днем температура будет колебаться в пределах +4… +9°C.  В западных и юго-западных областях ожидается до +12°C, а на востоке и северо-востоке страны до +5°C.

Погода
Погода в Украине на 10 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области на 10 марта

В Киевской области ожидается переменная облачность с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть сначала с юго-востока, затем изменит направление на северо-восток со скоростью 5-10 м/с. 

Ночью температура воздуха опуститься до -5°C, а днем ожидается +4…+9°C. В Киеве ночью температура составит 0…-2°C, а днем +5…+7°C.

Снеголавинная ситуация в Карпатах

Прогнозируется умеренная снеголавинная опасность в горных районах Ивано-Франковской и Закарпатской областей 9-10 марта.

Лавина
Снеголавинная опасность 10 марта. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья диденко сообщила, что 10 марта украинцев ожидает потепление. Температура воздуха составит около +10 °С.

Ранее Диденко сделала прогноз на следующую неделю.

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