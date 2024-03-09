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Укргідрометцентр назвав регіони, які завтра накриють мокрий сніг із дощем

9 березня 2024 22:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра 10 березня - прогноз від Укргідрометцентру
Люди виходять з автобуса. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні в неділю, 10 березня очікується мінлива погода, буде хмарно з проясненнями. Деякі регіони країни накриють мокрий сніг із дощем.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у суботу, 9 березня.

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Прогноз погоди в Україні на 10 березня

Завтра опадів не очікується, за винятком невеликого денного дощу в окремих районах Закарпаття, а також місцями невеликого мокрого снігу та дощу у північно-східних, східних областях та у гірських районах Карпат.

У західних та південних областях у нічний час та вранці можливий туман. Вітер буде дути спочатку з південного сходу, потім повертаючи на північний схід, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме -5 °C, у Карпатах місцями до -9 °C, а вдень температура коливатиметься в межах +4…+9 °C. У західних та південно-західних областях очікується до +12 °C, а на сході та північному сході країни до +5 °C.

Погода
Погода в Україні на 10 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області на 10 березня

У Київській області очікується мінлива хмарність із проясненнями, без опадів. Вітер буде дути спочатку з південного сходу, потім змінить напрямок на північний схід зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до -5 °C, а вдень очікується +4…+9 °C. У Києві вночі температура становитиме 0...-2 °C, а вдень +5...+7 °C.

Сніголавинна ситуація у Карпатах

Прогнозується помірна сніголавинна небезпека у гірських районах Івано-Франківської та Закарпатської областей 9-10 березня.

Лавина
Сніголавинна небезпека 10 березня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталія Діденко повідомила, що 10 березня на українців очікує потепління. Температура повітря становитиме близько +10 °С.

Раніше Діденко зробила прогноз на наступний тиждень.

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