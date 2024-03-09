Погода в Україні завтра 10 березня - прогноз від Укргідрометцентру

Укргідрометцентр назвав регіони, які завтра накриють мокрий сніг із дощем
В Україні в неділю, 10 березня очікується мінлива погода, буде хмарно з проясненнями. Деякі регіони країни накриють мокрий сніг із дощем.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у суботу, 9 березня.
Прогноз погоди в Україні на 10 березня
Завтра опадів не очікується, за винятком невеликого денного дощу в окремих районах Закарпаття, а також місцями невеликого мокрого снігу та дощу у північно-східних, східних областях та у гірських районах Карпат.
У західних та південних областях у нічний час та вранці можливий туман. Вітер буде дути спочатку з південного сходу, потім повертаючи на північний схід, зі швидкістю 5-10 м/с.
Вночі температура повітря становитиме -5 °C, у Карпатах місцями до -9 °C, а вдень температура коливатиметься в межах +4…+9 °C. У західних та південно-західних областях очікується до +12 °C, а на сході та північному сході країни до +5 °C.
Прогноз погоди у Києві та області на 10 березня
У Київській області очікується мінлива хмарність із проясненнями, без опадів. Вітер буде дути спочатку з південного сходу, потім змінить напрямок на північний схід зі швидкістю 5-10 м/с.
Вночі температура повітря опуститься до -5 °C, а вдень очікується +4…+9 °C. У Києві вночі температура становитиме 0...-2 °C, а вдень +5...+7 °C.
Сніголавинна ситуація у Карпатах
Прогнозується помірна сніголавинна небезпека у гірських районах Івано-Франківської та Закарпатської областей 9-10 березня.
Нагадаємо, народний синоптик Наталія Діденко повідомила, що 10 березня на українців очікує потепління. Температура повітря становитиме близько +10 °С.
Раніше Діденко зробила прогноз на наступний тиждень.
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