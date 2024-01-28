Погода в Украине завтра 29 января - прогноз Укргидрометцентра

Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине ожидается переменчивая погода завтра, 29 января. В некоторых регионах ожидается мокрый снег, а также плохая видимость из-за тумана.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине на 29 января

Сообщается, что ночью в юго-восточных районах и на Карпатах, а также днем на территории Крыма ожидается незначительный снегопад и мокрый снег. В остальных регионах осадков не предвидится.

Ночью и утром в западных и северных областях могут образовываться туманы. На автодорогах большей части страны, за исключением южных регионов, вероятно появление гололеда.

Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 7-12 метров в секунду, в западных и северных областях ожидается переменный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью составит -2…-7 °С, днем в Украине температура будет колебаться в рамках -3…+2 °С, а в Закарпатье ожидается 0…+5 °С.

Погода в Украине на 29 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 29 января

В Киеве и области 29 января ожидается переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные и утренние часы в некоторых районах возможен туман.

Ветер будет дуть с разных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура в ночное время будет колебаться -2…-7 °С, днем ожидается -3…+2 °С. В Киеве ночью температура составит -4…-6 °С, днем 0…-2 °С.

Напомним, что в последние дни января украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. Температура ночью будет колебаться в рамках -1...-6 °С, днем -2...+3 °С. Также синоптики сообщают о метеорологических угрозах, которые постигнут жителей Карпат и близлежащих регионов.

Кроме того, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что Украину посетит антициклон Enno. Он принесет сухую и в значительной степени солнечную погоду.