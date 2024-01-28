Погода в Україні завтра 29 січня - прогноз Укргідрометцентру

Туман у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні очікується мінлива погода, 29 січня. У деяких регіонах очікується мокрий сніг, а також погана видимість через туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 29 січня

Повідомляється, що вночі у південно-східних районах та на Карпатах, а також вдень на території Криму очікується незначний снігопад та мокрий сніг. У решті регіонів опадів не передбачається.

Вночі та вранці у західних та північних областях можуть утворюватися тумани. На автошляхах більшої частини країни, за винятком південних регіонів, можлива поява ожеледиці.

Вітер дме з півночі та північного сходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, у західних та північних областях очікується мінливий вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме -2...-7 °С, удень в Україні температура коливатиметься в рамках -3...+2 °С, а на Закарпатті очікується 0...+5 °С.

Погода в Україні на 29 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 29 січня

У Києві та області 29 січня очікується мінлива хмарність, опадів не очікується. У нічні та ранкові години у деяких районах можливий туман.

Вітер дутиме з різних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура в нічний час коливатиметься -2...-7 °С, вдень очікується -3...+2 °С. У Києві вночі температура становитиме -4...-6 °С, вдень 0...-2 °С.

Нагадаємо, що в останні дні січня на українців очікує хмарна з проясненнями погода. Температура вночі коливатиметься в межах -1...-6 °С, удень -2...+3 °С. Також синоптики повідомляють про метеорологічні загрози, які спіткають мешканців Карпат та прилеглих регіонів.

Крім того, народний синоптик Наталія Діденко повідомила, що Україну відвідає антициклон Enno. Він принесе суху та значною мірою сонячну погоду.